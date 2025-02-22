Полпред Комаров: «Мы отдаем дань уважения ветеранам и тем, кто сейчас в строю»

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества.

«Это праздник мужества, отваги и преданности Родине. И сейчас мы отмечаем его в особенное время – 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Мы отдаем дань уважения, признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ветеранам «горячих точек», всем тем, кто сейчас в строю и в запасе», – отметил Комаров.

Он также добавил, что в Приволжском федеральном округе живут и работают патриоты – люди, которые своей упорной работой, служением, талантом и преданностью приумножают мощь и богатство России, а также укрепляют ее оборону и безопасность.

«Особые слова благодарности, конечно, бойцам – тем, кто служит в зоне специальной военной операции и, рискуя жизнью, отстаивает национальные интересы нашей большой страны. Спасибо добровольцам, которые помогают нашим ребятам, собирают и отправляют гуманитарные грузы, оказывают поддержку», – подчеркнул полпред.

Игорь Комаров пожелал жителям региона здоровья, мира, благополучия и добра. Тем, кто сейчас находится на передовой, – стойкости духа и скорейшего возвращения домой с Победой.