Полпред Игорь Комаров проголосовал на выборах Президента РФ

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал сегодня в Нижнем Новгороде на выборах главы государства. Полпред выбрал традиционную форму голосования, придя на один из избирательных участков.

Комаров отметил, что в ПФО все участки начали свою работу своевременно, в округе в 8 утра открылось более 21 тысячи участков. Он напомнил, что по всей стране организована работа дистанционного электронного голосования, «Мобильного избирателя».

«В течение трех дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования. Сегодня – главное политическое событие и, конечно, очень важно принять в этом участие», – цитирует полпреда его пресс-служба.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото: пресс-служба полпреда Президента в ПФО