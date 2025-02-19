Половину всех хищений мошенники совершают с помощью вирусов с функцией удаленного доступа

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что около 40-50% всех хищений последние полгода совершается с помощью вирусов с функцией удаленного доступа к телефону.

«Мы закрываем одну брешь, мошенники находят другую. Мошенничество остается повседневной угрозой и одной из самых беспокоящих общество. Так, очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года, начал распространяться вирус с функцией удаленного доступа к телефону», – сообщила Набиуллина.

Как сообщает ТАСС, вирус мимикрирует под разные безобидные программы, с его помощью мошенники какое-то время наблюдают за телефоном и затем удаленно открывают банковское приложение и потрошат счета без остатка.