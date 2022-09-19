Половину трассы М12 Москва – Казань в Татарстане покрыли асфальтобетоном

На более чем 50% скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань дорожники уложили верхний слой основания из асфальтобетона. В Татарстане асфальтом покрыли 65 из 140 километров автодороги, причем за сезон рабочие сделали 55 километров, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«По всей М12 в асфальте – 434 километра, за сезон сделали 318 километров. Держать такой высокий темп строительства и укладки асфальта позволяют в том числе размещенные на всем протяжении автодороги строительные базы, работающие асфальтобетонные заводы», – отметили в ведомстве.

С участием Президента России Владимира Путина 8 сентября на первом пусковом комплексе нулевого этапа М12 открыто движение по 22,5 километра – от ЦКАД до федеральной дороги А108 «Московское большое кольцо».

Во Владимирской области до конца этого года с опережением графика планируется запустить движение по 85 километрам трассы. На некоторых участках дороги уже наносят разметку, монтируют барьерное ограждение и линии электроосвещения.

Автомагистраль в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы.