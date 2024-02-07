«Половину премии – в карман начальнику»: за что судят экс-директора татарского НИИАХП

До Приволжского суда Казани добралось громкое дело экс-директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С премий сотрудников насобирала полтора миллиона рублей»

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу экс-руководителя Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Казанского научного центра Российской академии наук Елены Прищепенко.

Кандидата сельскохозяйственных наук обвиняют в трех эпизодах мошенничества в крупном размере. Ее задержали еще в мае прошлого года, а в качестве меры пресечения избрали запрет на пользование интернетом и посещение рабочего места – НИИ.

На оглашение обвинительного заключения сегодня у помощника прокурора Московского района Булата Галимова ушло более двух часов.

По версии следствия, Елена Прищепенко с декабря 2019-го по декабрь 2022 года, будучи руководителем Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Казанского научного центра Российской академии наук, требовала, чтобы ее подчиненные отдавали ей часть полученных ими премий. Перечить ей, как следует из материалов дела, сотрудники НИИ боялись – опасались увольнения или того, что премию им не будут платить вовсе.

Деньги, как рассказала Елена Прищепенко следствию, она забирала якобы на нужды учреждения. Таким образом, в общей сложности за три года она насобирала около 1,5 миллиона рублей. Деньги, уверено следствие, присвоены и потрачены на личные нужды. Свою вину экс-директор полностью признала и даже вернула бывшим уже подчиненным чуть больше 60 тысяч рублей… на троих.

По версии следствия, Елена Прищепенко требовала, чтобы ее подчиненные отдавали ей часть полученных ими премий Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Через час после начала заседания государственный обвинитель попросил пятиминутный перерыв, во время него адвокат объяснил «Татар-информу», почему дело не рассматривают в особом порядке.

«Из-за того, что статья является тяжкой, дело нельзя рассмотреть в особо порядке. Хотя моя подзащитная и признает вину полностью», – сказал адвокат.

«Разговоры о деньгах считаю неприличными, поэтому с коллегами не обсуждал»

В деле трое потерпевших – все они научные сотрудники ТатНИИАХП.

На заседание сегодня пришли только двое – ведущий сотрудник НИИ и младший сотрудник, который там уже не работает. У первого Прищепенко забрала 635 тыс. премиальных рублей, у второго – порядка полумиллиона. Третий подчиненный, который сегодня в суд не пришел, отдал Прищепенко 407 тыс. рублей.

Адвокат Прищепенко обратил внимание суда на то, что она старается возместить ущерб своим бывшим подчиненным Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Первый сотрудник НИИ подтвердил, что получал денежные премии – квартальные выплаты варьировались от 40 до 250 тыс. рублей.

«Решение о назначении выплат и премий принимало руководство Елены Прищепенко, она только заранее предупреждала, что они будут. Я всегда отдавал ей примерно 50% от суммы, которую получал. Это было так. Я снимал деньги в банкомате, заворачивал их в лист бумаги и оставлял у нее в кабинете. Мне она говорила, что это на нужды НИИ, и я не сомневался в этом», – сказал один из бывших подчиненных Прищепенко.

К слову, руководитель, о котором сказал научный сотрудник НИИ, – якобы руководитель Прищепенко – в уголовном деле никак не фигурирует.

Между собой бывшие коллеги, а ныне потерпевшие, как выяснилось, о деньгах не говорили. Ведущий научный сотрудник объяснил суду, что разговоры о деньгах считает «неприличными». О том, что кто-то еще кроме него отдавал часть премий начальнице, он не знал.

Адвокат Прищепенко обратил внимание суда на то, что она старается возместить ущерб своим бывшим подчиненным. По его словам, она уже вернула ему 7 тыс. рублей.

На следующем заседании продолжится допрос потерпевших, потом дадут объясниться и самой экс-главе Татарского НИИ агрохимии и почвоведения.