Половина турпотока Вятских Полян приходится на Татарстан

Вятские Поляны ежегодно принимает 3,5-4 тыс. туристов, почти половина из них приезжает из Татарстана. Об этом сообщила журналистам директор Вятскополянского исторического музея Марина Пислегина.

«Ежегодно принимаем около 2 тыс. организованных туристов, почти половина из них из Татарстана. Неорганизованных туристов — 1,5-2 тыс. И тоже приблизительно половина из них из Татарстана. Основной поток туристов идет из Татарстана и Удмуртии», — рассказала спикер.

При этом, по ее словам, 25-30% гостей города — туристы, которые задерживаются в Вятских Полянах на полтора дня.

«На данный момент мы способны принять в два-три раза больше туристов. И мы готовы на два дня у себя их задержать, предоставив качественный культурно-познавательный отдых», — подчеркнула Пислегина.

Она отметила, что Правительство Кировской области формирует национальные туристические маршруты. «Все туристические маршруты Кировской области будут начинаться из Вятских Полян», — добавила спикер.

Вятские Поляны — третий по численности населения город в Кировской области. Расположен на правом берегу Вятки, недалеко от границ Татарстана и Удмуртии.