Половина россиян поддерживает идею перехода на четырехдневку на работе

Каждый второй житель России мечтает о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Чаще всего эту идею поддерживают сотрудники в возрасте до 34 лет, сообщает сервис SuperJob.

В этой возрастной категории положительный ответ дали 65% опрошенных. Они уверены, что смогут справиться с рабочими обязанностями и за укороченную неделю.

30% респондентов разных возрастов выступают против. По их мнению, сокращение рабочих дней отразится на их зарплате, а также серьезно увеличит объем работы. Больше всего не поддерживающих введение четырехдневной рабочей неделе среди россиян старше 45 лет.

«При введении 4-дневной рабочей недели 26% россиян потратят освободившийся день на семью и детей, 22% — на отдых, 16% — на подработку, — сообщают аналитики. — 13% россиян в свободный день займутся домашними делами, 11% — самообразованием. Еще один выходной 9% россиян потратят на личные дела. По 8% россиян посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам».