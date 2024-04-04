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Половина россиян поддерживает идею перехода на четырехдневку на работе
Каждый второй житель России мечтает о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Чаще всего эту идею поддерживают сотрудники в возрасте до 34 лет, сообщает сервис SuperJob.
В этой возрастной категории положительный ответ дали 65% опрошенных. Они уверены, что смогут справиться с рабочими обязанностями и за укороченную неделю.
30% респондентов разных возрастов выступают против. По их мнению, сокращение рабочих дней отразится на их зарплате, а также серьезно увеличит объем работы. Больше всего не поддерживающих введение четырехдневной рабочей неделе среди россиян старше 45 лет.
«При введении 4-дневной рабочей недели 26% россиян потратят освободившийся день на семью и детей, 22% — на отдых, 16% — на подработку, — сообщают аналитики. — 13% россиян в свободный день займутся домашними делами, 11% — самообразованием. Еще один выходной 9% россиян потратят на личные дела. По 8% россиян посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам».
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