Половина привитых татарстанцев сделали вакцину после введения обязательной вакцинации

В Татарстане больше миллиона жителей привили после введения обязательной вакцинации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня порядка 2 млн 270 тыс. жителей вакцинировано против новой коронавирусной инфекции. 50% из этого количества вакцинированных, привито в рамках постановления об обязательной вакцинации, то есть почти один миллион 150 тысяч было вакцинировано после того, как было введено в действие постановление главного санитарного врача по РТ», — рассказала спикер.

Любовь Авдонина напомнила, что ввели это постановление 11 октября, за два месяца в Татарстане охватили рекордное количество людей вакцинацией. По словам представительницы санитарного ведомства, это очень хороший показатель.

На сегодня вакцинацией в РТ охвачено 74,2% населения, осталось допривить до 80%, это в основном пожилые люди старше 60 лет и студенты.