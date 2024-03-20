Половина коек заняты: как в Тукаевской больнице оказывают паллиативную медпомощь

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Тукаевской центральной районной больнице открыли отделение паллиативной медицинской помощи. Оно функционирует всего два месяца. Пациенты обеспечены полноценной медпомощью и уходом с учетом их заболевания. В основном здесь находятся пациенты с онкологическими и неврологическими заболеваниями.

Любовь Илюхина стала ходить благодаря ходункам. Так и ноги разрабатываются, и удобнее, чем с тростью, радуется пациента паллиативного отделения.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Я ходить не могла: ноги отказали и все. Вот врачи меня сюда привезли и лечат. Я им так благодарна. Я хоть на ноги встала немножко. Внуки навещают, дети навещают меня, я довольна», — говорит пациентка Тукаевской ЦРБ.

Хотя в больнице и есть всё необходимое, в Священный месяц Рамадан благотворители решили также помочь больнице, дополнительно снабдив их необходимым инвентарем — креслами-каталками, ходунками, большим количеством специального питания. Одна упаковка стоит в районе 5 тысяч рублей. Ее хватает на сутки.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Это парентеральное питание для пациентов, которые не могут самостоятельно питаться, мы им подключаем через вену спецпитание», — говорит старшая медсестра отделения паллиативной медицинской помощи Тукаевской больницы Алия Камалова.

Такое питание впервые получает и Лейсан Галиакберова. Девушка из Менделеевска поступила накануне вечером. У нее рак желудка. Болезнь выявили в июне прошлого года, в сентябре провели операцию. По словам пациентки, сейчас у нее ремиссия.

«Из-за химиотерапии упал иммунитет, развились грибковые инфекции, из-за которых мне сложно глотать пищу и есть большие порции. Из-за этого я похудела, но сейчас надеюсь, что все это пройдет», — рассказала она свою историю.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Отделение паллиативной медицинской помощи открыли в январе текущего года. Оно рассчитано на 20 пациентов. На данный момент 50% коек заняты. Самому молодому пациенту — 18 лет, а самому возрастному — 82 года.

«Наше отделение принимает пациентов из города Набережные Челны, а также с Тукаевского района. Но в перспективе мы будем работать на северо-восточный регион Татарстана, где насчитывается 1,2 млн жителей. То есть планы такие, что мы будем оказывать помощь на вот эту агломерацию в рамках объединения больниц скорой медицинской помощи», — поделился главный врач Тукаевской ЦРБ Мансур Потеев.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Мы не касаемся основных процессов заболевания. Мы всего лишь купируем тягостные симптомы, такие как болевой синдром, бактериальная инфекция, интоксикационный синдром, разной степени кахексии», — рассказала заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Тукаевской ЦРБ Илюза Хусаинова.

Помощь пациенты могут получать и на дому. В Челнах есть выездная бригада паллиативной помощи, в которую входят медики, психологи, соцработники.