Половина казанцев хотела бы тратить сэкономленное благодаря ИИ время на отдых

Прежде всего казанцы рассчитывают использовать ИИ для упорядочивания информации. При этом большинство пока не готовы полностью передать ему контроль над своими делами, свидетельствуют данные опроса Почта Mail и Новости Mail, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

В тройку самых востребованных функций ИИ вошли поиск нужных файлов и данных – этот вариант выбрали 22% участников опроса, напоминания о личных делах – 15%, а также сортировка сообщений и писем – 11%.

Интерес к цифровому помощнику связан с растущей нагрузкой на пользователей. Больше всего времени казанцы тратят на поиск информации и переписку – по 25% респондентов назвали каждую из этих задач наиболее затратной. Еще 20% участников опроса считают, что больше всего времени уходит на работу с документами и платежами, столько же – на согласование планов с другими людьми. Покупки и бытовые дела утомляют лишь 10% опрошенных.

Время, которое искусственный интеллект поможет освободить от рутины, жители Казани хотели бы посвятить себе и близким. Половина респондентов предпочла бы использовать его для отдыха и восстановления, 30% – для общения с семьей и близкими, а 20% – для занятий хобби.

Большое количество задач создает и цифровой беспорядок. Четверо из десяти участников опроса сталкиваются с ситуацией, когда в браузере открыты 20 и более вкладок. Каждый пятый жалуется на множество чатов с непрочитанными сообщениями. Еще по 15% респондентов назвали главными источниками цифрового хаоса заметки, в которых трудно найти нужную информацию, и дубликаты файлов.

Для планирования дел большинство казанцев по-прежнему используют привычные инструменты. Почту для записи задач выбирают 30% опрошенных. Четверть участников пользуются заметками, напоминаниями и календарями, еще четверть – мессенджерами. Менее 20% респондентов записывают дела в ежедневники и бумажные планеры.

Опрос провели среди читателей Новости Mail в сентябре. В исследовании приняли участие 3 600 человек.