Полный текст послания Раиса Татарстана Госсовету РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Уважаемые депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и приглашенные!

Дорогие татарстанцы!

2026 год в России проходит под знаком единства – единства народов России и всех граждан нашей страны. Это особенно ценно в период испытаний.

Хочу выразить слова глубокой признательности всем татарстанцам за гражданскую солидарность в условиях внешнего давления и вызовов, за стойкость в деле поддержки государства и наших защитников на передовой, а также за созидательный труд, который всегда был и остается основой высоких результатов и последовательного движения вперед.

Сила Татарстана – в людях. Именно благодаря нашему трудолюбивому народу, его таланту республика остается передовым регионом по многим экономическим показателям и качеству жизни.

Безусловно, достигнуть текущих успехов было бы невозможно без постоянной поддержки Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Правительства России.

Мы и дальше должны приумножать вклад всех поколений татарстанцев, оставаясь опорным регионом страны, делая республику еще более комфортной для жизни.

Уважаемые депутаты!

Текущий год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

Под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Владимировича Путина тысячи татарстанцев мужественно отстаивают суверенитет и будущее страны в зоне проведения специальной военной операции.

Сегодня некоторые из них в этом зале. Прошу защитников Отечества подняться.

В вашем лице – искренние слова признательности всем участникам специальной военной операции. Вы – наша гордость, пример верности Отчизне и любви к родной земле!

Многие наши земляки награждены орденами и медалями, 19 уроженцам и воспитанникам республики присвоено звание Героя России.

В июле текущего года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, указом Президента России Владимира Владимировича Путина 430 мотострелковому полку, сформированному в Республике Татарстан, присвоено почетное наименование «гвардейский».

Дорогие земляки!

Во все времена наши воины самоотверженно сражались за свою землю, совершали подвиги во имя Родины, порой отдавая самое ценное – свою жизнь.

Мы никогда не забудем имена наших героев. Прошу почтить память погибших минутой молчания.

Спасибо, прошу садиться.

В целях увековечения подвига татарстанских подразделений и демонстрации их вклада в защиту Родины поручаю Правительству республики совместно с мэрией Казани завершить в будущем году работы по созданию мемориальной зоны и музея СВО в парке Победы.

Безусловно, главной опорой наших бойцов остается крепкий тыл. Важно, чтобы каждый из них был твердо уверен, что его семья – под надежной заботой государства. Какой бы сложной ни была ситуация, наш долг – оказать всю необходимую помощь и поддержку.

С учетом масштаба задач, требований времени и необходимости скоординированной работы всех уровней власти принято решение о создании в составе Правительства отдельного структурного подразделения по вопросам поддержки участников СВО и назначении куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.

Уважаемые коллеги!

Искреннее желание помочь бойцам на передовой и их семьям в тылу, а также нашим подшефным городам – Лисичанску и Рубежному – сегодня переросло в массовое движение.

Тысячи неравнодушных граждан отправляют на фронт гуманитарную помощь. Большой вклад в общее дело вносят муниципалитеты, депутатский корпус, предприятия, бизнес-сообщество, общественные объединения.

Хочу выразить слова благодарности всем неравнодушным татарстанцам.

Чтобы поддержать боевой дух наших защитников, дети пишут письма и отправляют на фронт свои рисунки.

Особо хочу отметить фестиваль «Мой папа – Герой», часть экспозиции которого сегодня представлена в фойе. Сотни ребят создавали портреты своих отцов – защитников Отечества. Выставки проходили по всей республике. Некоторые рисунки были отправлены в зону специальной военной операции. Верим, что все наши герои вернутся с победой.

Живой отклик получил литературный конкурс «Герои рядом – Геройлар янәшә». В его рамках представлено уже более 180 произведений из 10 регионов страны, в том числе от реальных участников и свидетелей боевых действий.

Мужество наших бойцов, их подлинная преданность Родине – лучший ориентир для подрастающего поколения. В Татарстане ведется работа по созданию современной инфраструктуры для детей и молодежи, включающей в себя сеть молодежных и военно-патриотических центров, экстрим-парки, а также детские оздоровительные лагеря. Оказывается всесторонняя поддержка проектам и инициативам таких молодежных структур, как Российское военно-историческое общество, «Юнармия», Движение Первых, «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия Единой России», общество «Знание», объединение «Отечество» и другие. Главная задача – максимально задействовать эти площадки, эффективнее использовать весь потенциал имеющихся возможностей.

Крайне важно вовлекать в работу с подрастающим поколением все категории молодежи. Это особенно актуально сейчас, когда идет идеологическая борьба за их умы. Будущее – в руках детей и молодежи. От нас зависит, какими они вырастут. Поэтому работе с подрастающим поколением нужно уделять особое внимание.

Уважаемые депутаты!

Главным общественно-политическим событием года стали выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. В них приняли участие 2 233 тысячи татарстанцев. Благодарю всех избирателей за активную гражданскую позицию. Спасибо вам!

От республики в нижнюю палату парламента были избраны 13 депутатов от трех политических партий.

Рассчитываю, что совместная работа народных избранников позволит и дальше отстаивать интересы республики, доносить позицию наших избирателей по актуальным вопросам, а также решать проблемы и запросы граждан, опираясь в том числе на поступившие в ходе кампании наказы и предложения.

Крайне важно команде Татарстана – вне зависимости от политических предпочтений – работать слаженно в интересах повышения качества жизни и благополучия населения.

Доверие граждан, их сопричастность и вовлеченность в решение важнейших задач – ключевой ресурс общественного развития. В этом немаловажную роль играет Общественная палата республики, восьмой состав которой приступил к работе в начале этого года.

Уважаемые коллеги!

Важнейшим ценностным ориентиром, предметом нашей особой гордости остается межнациональный и межконфессиональный мир и согласие.

В Татарстане в атмосфере дружбы и добрососедства проживают представители 175 национальностей. Наша главная задача – сохранение и поддержка их культуры, традиций и, конечно же, языков.

В данном направлении мы видим положительные результаты работы Комиссии по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. За это хочу поблагодарить Марата Готовича Ахметова.

«Нация, которая дорожит своим родным языком, сама будет уважаема», – говорит народ. Язык и традиции всегда передавались от старшего к младшему в семье.

Но главная сила в этом деле – сфера образования. Самый большой вклад в сохранение языка вносят учителя родного языка. И сегодня мы пригласили в этот зал преподавателей родных языков с педагогическим стажем более 20, 30 и даже 40 лет. Это Раиса Иванова – преподает мордовский язык, Галина Ляхова – чувашский, Ирина Горшкова – русский, Олеся Антипова – марийский, Виталий Семенов – удмуртский язык, Айсылу Мухаметова – учитель татарского языка, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы», а также Маринэ Хухунашвили – учитель грузинского языка, директор многонациональной воскресной школы, где преподается 28 родных языков.

Прошу уважаемых педагогов подняться. Спасибо вам и в вашем лице всем преподавателям родных языков за ваш благородный и очень важный труд! Всего вам самого доброго!

Благодаря системной работе республика по праву служит образцом гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений. Этот фундамент укрепляет социально-политическую и экономическую стабильность региона, вносит весомый вклад в обеспечение национальной безопасности России.

Знаковым событием года стало освящение Патриархом Кириллом восстановленного храма Николы Тульского. Это еще один важный этап в деле возрождения Казанского Богородицкого монастыря – жемчужины христианского мира.

Продолжается работа по увековечению в республике исторического события – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В Казани уже ведется подготовка площадки под строительство одноименной мечети. Мусульманский комплекс с общественным пространством станет еще одним архитектурным украшением столицы Татарстана.

Вместе с тем в современных условиях наши духовные ценности находятся под пристальным вниманием деструктивных сил. Мы наблюдаем попытки посеять рознь, навязать чуждые смыслы и использовать веру в качестве инструмента давления.

В этих условиях особую роль играют традиционные религиозные организации, которые являются гарантом сохранения исторических устоев и духовного здоровья общества.

Хочу выразить слова признательности духовенству и всем верующим за их созидательный труд, мудрость и преданность Отечеству.

В целях сохранения общественно-политической стабильности, защиты традиционных духовных ценностей мы продолжим всестороннюю поддержку социальных инициатив конфессий. Приоритетом останется восстановление духовных святынь, развитие религиозного образования и гуманитарных миссий.

Уважаемые коллеги!

Уникальный исторический и культурный код Татарстана позволяет ему выступать мостом между религиями и цивилизациями, важным центром международного общения.

Республика открыта для сотрудничества, готова налаживать взаимодействие с иностранными партнерами по всем направлениям.

Проведенные в Татарстане на высоком уровне мероприятия глобального масштаба – саммит Россия – АСЕАН, международные форумы KazanForum, «РОСТКИ» – продемонстрировали на примере Татарстана, как российская модель развития, основанная на уважении к традициям и инновациям, способна привлекать зарубежных партнеров даже в условиях внешнего давления. Важно и далее повышать практическую отдачу от таких мероприятий.

По поручению Президента страны Татарстан продолжает работу с исламскими странами, в том числе в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» по самым разным направлениям. Это культурный и научный обмен, межрелигиозный диалог, взаимодействие по линии молодежных движений и средств массовой информации, развивается сотрудничество в сфере халяль-индустрии как по продуктам питания, так и в области медицины, туризма, моды и по другим направлениям.

Системно формируется инфраструктура партнерского финансирования: открыт первый в СНГ Центр содействия развитию исламского финансирования AAOIFI, разработан и принят первый национальный стандарт для сделок.

Следует продолжить работу по развитию данного направления, обеспечить дальнейшее тиражирование пилотных инструментов и активное привлечение инвестиционного потенциала исламского мира в экономику Татарстана.

Формированию положительного образа республики способствует деятельность Всемирного конгресса татар. Свой посильный вклад в данном направлении вносят наши соотечественники, которые проживают за пределами республики. Некоторые из них сегодня здесь с нами. Это Лилия Самигуллина из Австралии, Тауфик Каримов из Казахстана, Регина Ахметвалиева из Туркменистана, Тахир Шайхинуров из Узбекистана, Альфред Давлетшин из Башкортостана, Винера Мухаметжанова из Пензы, Ильдус Давлятов из Оренбурга, Ринат Рамазанов из Сочи, Фахрутдин Канюкаев из Самары.

Попрошу наших соотечественников подняться. Несмотря на расстояния, нам важно быть едиными, помогать друг другу, делать все для того, чтобы наша страна, народ, традиции были широко известны миру.

Уважаемые депутаты!

В условиях внешних и внутренних ограничений и рисков экономика республики сохраняет положительную динамику, внося вклад опорного региона в укрепление и развитие страны.

Основой экономики и технологического лидерства республики выступает нефтегазохимический комплекс. Предприятия отрасли занимают значимую долю в объеме нефтехимической продукции страны, формируют более 45% республиканского объема промышленности, системно развивают дальнейшую переработку сырья, диверсифицируют свои производства и инвестируют в новые направления работы. Приоритетной задачей здесь является реализация проектов по импортозамещению, в том числе в сфере биотехнологий на новой ОЭЗ «Зеленая Долина».

Особые слова благодарности хочу выразить нашим компаниям за ведение социально ориентированной политики, вклад в научную сферу и развитие кадрового потенциала.

Большой объем работы по всей республике проводится в рамках реализации поручения Президента страны по газификации. До 2030 года планируется газифицировать более 50 тысяч домохозяйств. Мы благодарны компании «Газпром» за совместное конструктивное сотрудничество.

В машиностроении республики ведется активная работа по импортозамещению в сегменте критически важных компонентов, по внедрению инновационных технологий, в том числе на основе водорода, на рынок выводится продукция на новой санкционно устойчивой компонентной базе, развивается производство электробусов, которые уже эксплуатируются в Москве и других российских городах, расширяется линейка по производству бытовой техники и других видов продукции.

В авиастроении одобрение Росавиации на обновленную импортозамещенную конструкцию самолета Ту-214 открывает возможность его серийного производства и поставок российским авиакомпаниям.

Кроме того, продолжаются сертификационные испытания вертолета «Ансат» в импортозамещенном облике с отечественными двигателями, ведется работа по постановке на производство вертолета Ми-34. Наша задача – выйти на новые экспортные направления.

В кораблестроении расширяются рынки присутствия и осваивается выпуск скоростных катеров. Важно продолжить реализацию стратегического проекта по выпуску крупнотоннажных гражданских судов – контейнеровозов и зерновозов.

Перспективным направлением является разработка и производство беспилотных аппаратов и связанных с ними технологий и компонентов.

С учетом лучших мировых практик на республиканском уровне нужно уже в текущем году организовать межведомственную работу по развитию беспилотных систем, в том числе низковысотной экономики.

Благодаря поддержке руководства страны модернизируются и наращивают мощности предприятия ОПК республики, успешно решая поставленные перед ними задачи.

Для обеспечения устойчивой загрузки мощностей заводам необходимо работать над диверсификацией производства. Стратегическая задача до 2030 года – обеспечить долю гражданской продукции минимум 50%.

Залогом развития промышленности является энергетический комплекс. Потребление электроэнергии продолжает расти темпами, превышающими общероссийские. Реализуемые проекты модернизации и обновления генерирующего оборудования позволят увеличить мощность генерации к 2030 году на 642 МВт.

Поручаю Правительству совместно с предприятиями топливно-энергетического комплекса и ресурсоснабжающими организациями принимать весь комплекс необходимых мер по бесперебойной работе энергетической инфраструктуры, а также по своевременному обеспечению организаций социально значимых отраслей экономики и в целом населения республики топливом в полном объеме.

Уважаемые депутаты!

Подробная информация о реализуемых в Татарстане национальных проектах, федеральных и республиканских программах, об инвестиционных проектах наших предприятий содержится в раздаточном материале, который был вам представлен заранее.

Остановлюсь на задачах, стоящих перед нами.

В современных условиях большое значение для развития всех отраслей имеет рост производительности труда.

Бизнесу необходимо активнее использовать внутренние резервы. Цифровизация, внедрение инструментов искусственного интеллекта, роботизация, а также оптимизация производственных процессов должны стать постоянной практикой предприятий.

Поручаю Правительству провести ряд отраслевых совещаний с ведущими предприятиями и организациями республики, определить основные барьеры и резервы роста производительности труда, проработать на федеральном уровне механизмы софинансирования внедрения отечественных цифровых решений и промышленной робототехники. По итогам – внести предложения по совершенствованию отраслевых программ и план дальнейших мероприятий, включая развитие собственного производства робототехники.

В целом, для реализации всех стоящих задач мы должны добиться того, чтобы реальный сектор нашей экономики и научно-образовательный комплекс жили одной жизнью. Нам нужна целостная система подготовки кадров – от школы до предприятия, ориентированная на реальные потребности современной промышленности.

Крупным предприятиям следует принять более активное участие в формировании инфраструктуры наших университетов, создавать совместные исследовательские лаборатории, шире предоставлять свои ресурсы для стажировки преподавателей и практик студентов.

Необходимо обеспечить полномасштабное совместное участие предприятий и научно-образовательных организаций в национальных проектах технологического лидерства. Академии наук республики и профильным министерствам следует разработать и реализовать комплекс мер по этой интеграции.

Отдельного внимания заслуживает сфера интеллектуальной собственности. Сегодня патенты и товарные знаки становятся реальным экономическим активом. Необходимо наращивать работу по патентной активности, развивая тандем науки, бизнеса и институтов развития.

Уважаемые коллеги!

Текущая ситуация требует от нас максимального внимания к каждому инвестиционному проекту и активного использования инструментов снижения административных барьеров.

Нами утвержден план мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса в республике до 2030 года. Поручаю Правительству, ресурсоснабжающим организациям и главам муниципальных районов обеспечить исполнение всех мероприятий в установленные сроки.

Крайне важно обеспечить инвесторов современной производственной инфраструктурой и максимально быстро вовлекать их в кооперационные цепочки. Отраслевым министерствам, главам районов, управляющим компаниям особых экономических зон и промышленных парков следует обеспечить постоянный мониторинг реализации проектов, своевременно выявлять риски, препятствующие запуску производств, и оперативно принимать необходимые решения, максимально используя меры государственной поддержки.

Уважаемые коллеги!

Важнейшая составляющая экономики республики – малый и средний бизнес. Их достижения работают не только на личный успех, но и на репутацию республики, делая бренд Татарстана узнаваемым далеко за его пределами.

Сегодня в зале с нами люди, чей путь – яркое тому подтверждение: Ольга Айдуганова – руководитель семейного предприятия, выпускающего комплектующие для нефтегазовой отрасли, которые экспортируются в страны СНГ, Резеда Нурисламова – основатель международного бренда косметики с собственной лабораторией и производством, чья продукция успешно прошла халяль-сертификацию, Артур Мадумаров – руководитель малой технологической компании по производству уникальных в стране хирургических светильников, Диляра Багаутдинова – многодетная мама, основательница брендов детской одежды, которая производится в Татарстане и продается в десятках российских регионов.

Попрошу предпринимателей подняться. Желаем вам дальнейших успехов в работе.

Главам муниципальных образований, органам власти всех уровней и бизнес-объединениям нужно продолжить работу по формированию благоприятного предпринимательского климата, созданию условий для реализации бизнес-проектов и инициатив.

Уважаемые коллеги!

В Год воинской и трудовой доблести в республике запущен проект «Электронная доска почета». Добрые традиции общественного признания и уважительного отношения к человеку труда получили современное воплощение. Цифровой формат позволяет донести истории и профессиональные достижения лучших работников отраслей до самой широкой аудитории.

Лауреатами Электронной доски почета в этом году стали 15 220 человек, которым выдаются свидетельства о занесении на доску почета. Каждый лауреат – это пример для своих коллективов, ориентир для подрастающего поколения и всех нас.

Мы пригласили в этот зал некоторых лауреатов – передовиков производства с трудовым стажем более 20 и даже 40 лет. Это работники нефтегазохимического комплекса: Файруза Зайнуллина – оператор по добыче нефти, Андрей Хохлянцев – оператор технологических установок, Ильнар Гилязов – аппаратчик перегонки 6-го разряда; машиностроители и работники предприятий ОПК: Сергей Сергеев – наладчик станков и манипуляторов, Радик Ахмеров – оператор механосборочного цеха, Фидания Яшина – станочник широкого профиля, Юрий Гаранин – сборщик-достройщик, Артем Комаров – токарь, Сергей Шохин – сборщик-клепальщик, Рустем Ахмеев – наладчик автоматов, а также Александр Видманов – слесарь-ремонтник.

Попрошу передовиков производства подняться. Спасибо вам за ваш труд, желаем дальнейших успехов!

Уважаемые коллеги!

Наш безусловный приоритет сегодня – обеспечение безопасности наших граждан в самом широком смысле этого слова.

Органам власти всех уровней, предприятиям следует уделить особое внимание повышению эффективности проводимой на местах работы по обеспечению антитеррористической защищенности промышленных объектов и объектов жизнеобеспечения, готовности защитных сооружений к укрытию населения, информированности граждан об их расположении и в целом о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Подчеркну, здесь не должно быть формального подхода. Каждый руководитель на местах несет персональную ответственность за организацию этой работы.

Вместе с тем вопросы безопасности требуют активного участия и самих граждан. Речь идет не только о соблюдении инструкций, но и об осознанном вкладе каждого человека в общую систему защиты себя и окружающих. Призываю граждан проявлять бдительность в вопросах безопасности, ответственно относиться к возможным рискам и угрозам.

Уважаемые депутаты!

Аграрии республики достойно выполняют поставленные задачи, полностью обеспечивая население основными видами продукции.

В текущем году ожидается свыше 4 млн тонн зерна, 1 млн тонн масличных культур, более 800 тысяч тонн картофеля и 2 млн тонн сахарной свеклы. За этими результатами – ежедневный кропотливый труд наших сельчан, а также системная государственная поддержка аграрного сектора. Только в текущем году на эти цели направлено 16,7 млрд рублей, из них 12,4 млрд – из республиканского бюджета.

Отдельные слова благодарности – компаниям «Татнефть» и «ТАИФ», которые ежегодно в полном объеме предоставляют аграриям дизельное топливо по льготной цене. Мы вам очень благодарны.

Важнейшее направление развития отрасли – увеличение перерабатывающих мощностей. В республике реализуется стратегический проект по созданию комплекса глубокой переработки зерна, в августе текущего года был дан старт строительству завода по производству метионина – важнейшей кормовой аминокислоты. Производство обеспечит независимость отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности от импорта критически важного сырья.

Татарстан традиционно является одним из лидеров страны в животноводстве. Вместе с тем наблюдается негативная тенденция по снижению поголовья крупного рогатого скота, которое за пять лет уменьшилось на 17%. Критическая ситуация сложилась в сельхозформированиях Апастовского, Заинского, Камско-Устьинского, Новошешминского и Спасского районов.

В каждом муниципалитете, где идет снижение поголовья, нужно принять конкретные меры по стабилизации ситуации, в том числе по строительству животноводческих комплексов и развитию малых форм хозяйствования.

Особое внимание в республике уделяется развитию коневодства. С этой целью принят региональный проект. Его реализация позволит к 2032 году увеличить поголовье лошадей в 1,5 раза (с 31 тысячи голов до 50 тысяч голов), укрепить племенную базу, а также привлечь в отрасль молодых специалистов. Главная задача – сохранение и развитие традиции коневодства, его популяризация, особенно среди подрастающего поколения.

Министерству сельского хозяйства республики совместно с главами муниципальных районов необходимо обеспечить реализацию мероприятий проекта и достижение целевых показателей в установленные сроки и в полном объеме.

Издавна лошадь тесно связана с жизнью татарского народа. «У кого есть лошадь – у того есть сила», – говорили предки. Мы не должны забывать об этом и сегодня. Любовь к лошадям нужно беречь, особенно среди молодежи.

Важную роль в развитии АПК играют малые формы хозяйствования. В текущем году на поддержку личных подсобных хозяйств из бюджета республики выделено порядка 700 млн рублей. И эту работу важно продолжать.

Мы пригласили в зал успешных фермеров, которые своим трудом вносят вклад в развитие республики. Это Халим Гарипов из Арского района, Роза Исхакова из Лаишевского, Рустам Гибадуллин из Сармановского, Зухра Сафиуллина из Кукморского, Артур Мухаметзянов из Заинского района.

Попрошу фермеров подняться. Спасибо за вашу важную и нужную работу. Всего вам самого наилучшего!

Ежегодные сельскохозяйственные ярмарки в городах стали доброй традицией. Продукция, которую привозят сельчане, отличается высоким качеством и доступной ценой. Хочу поблагодарить вас за эту важную работу.

Уважаемые коллеги!

В последние годы в мире и в нашей стране стремительно формируются принципиально новые технологии.

Цифровизация и искусственный интеллект революционным образом влияют на все направления нашей жизнедеятельности: экономику, госуправление, социальную и культурную сферу.

Наша задача как органов власти – идти в ногу со временем, постоянно повышать свои компетенции, максимально эффективно использовать новые инструменты в работе.

Необходимо продолжить планомерную работу по развитию ИТ-инфраструктуры. В дополнение к программе прорывных ИТ-решений, запущенной в Татарстане в прошлом году, нами принята пятилетняя республиканская программа по развитию искусственного интеллекта. Она направлена на подготовку кадров, научные исследования, а также создание инфраструктуры вычислительных мощностей.

Особое внимание в обеих программах уделено приоритетным проектам в социальных отраслях, в том числе в здравоохранении и образовании.

Уважаемые депутаты!

Устойчивое развитие экономики позволяет нам решать нашу главную задачу – повышение качества жизни граждан. На эти цели направлена реализация национальных проектов, а также республиканских программ, их в текущем году – 50. Это 3 893 социально-культурных объекта. Общий объем финансирования в рамках действующих программ и дополнительно принятых решений превысил 173 млрд рублей. За каждой такой программой стоят конкретные запросы граждан.

Мы благодарны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за сохранение всех льготных механизмов поддержки, в рамках которых приобретается практически 60% всех квартир в Татарстане.

В рамках республиканской программы «Наш двор» по всему Татарстану уже благоустроены 6 411 дворов на общую сумму 64 млрд рублей. В будущем году мы завершаем реализацию этой крупномасштабной программы. В порядок будут приведены еще 243 двора многоквартирных домов республики.

Также мы продолжаем работу по благоустройству общественных пространств.

К сожалению, по результатам проведенной инвентаризации много вопросов в части содержания вновь построенных и отремонтированных объектов. Это прямая обязанность муниципалитетов. Мы ожидаем от руководителей, а также самих граждан бережного отношения к общественным зонам отдыха.

Продолжаются масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. За последние три года в республике заменено более 1 400 км сетей – больше, чем за предшествующие 30 лет. Кроме того, на сегодняшний день остро стоит вопрос износа сетей ливневой канализации, особенно в Казани. Правительству Татарстана необходимо подготовить предложения по целевому финансированию мероприятий по их ремонту.

Также анализ обращений жителей показывает существенный рост жалоб на работу управляющих организаций. Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, Государственной жилищной инспекции, главам муниципальных образований республики необходимо обеспечить надлежащий контроль и надзор за работой управляющих компаний и ТСЖ.

В сфере дорожного хозяйства в текущем году реализуются мероприятия на 111 млрд рублей. При поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Правительства страны ведется строительство обхода села Сокуры и объектов Лаишевского узла.

Для дальнейшего развития опорной дорожной сети Министерству транспорта республики необходимо проработать с федеральным центром вопрос реализации новых крупных долгосрочных дорожных проектов.

Особое внимание, по поступающим просьбам от татарстанцев, уделяется ремонту улично-дорожной сети. В текущем году будет отремонтировано 1 200 км дорог, в сельской местности в нормативное состояние будет приведено 974 км дорог.

Кроме того, Министерству транспорта нужно провести инвентаризацию сельских мостовых сооружений республики и на ее основе разработать новую программу их восстановления.

Серьезные задачи стоят в части развития транспортной инфраструктуры Татарстана – в текущем году планируется открытие нового терминала аэропорта в Казани мощностью 5 700 тысяч пассажиров в год, в будущем году необходимо приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бегишево».

Министерству транспорта республики совместно с РЖД и заинтересованными предприятиями следует разработать новый механизм финансирования ремонта и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры.

Для развития речных грузоперевозок поручаю Министерству транспорта провести полную инвентаризацию причальной инфраструктуры и разработать план ее реконструкции, строительства и капремонта, привести в порядок судовые ходы и причалы под суда класса «река – море», обеспечив выход на внешние рынки, совместно с перевозчиками разработать механизм гибкой тарифной политики в мультимодальных перевозках «вода – железная дорога – автотранспорт», а также совместно с Росморречфлотом проработать возможность продления периода навигации в акваториях Волжского и Камского бассейнов.

Мы видим потребность жителей в доступном и современном общественном транспорте и ведем системную работу в этом направлении. В текущем году республикой планируется закупить 121 автобус (на сумму 2,7 млрд рублей).

По электротранспорту принято решение о реализации программы модернизации подвижного состава с ежегодным объемом 1 млрд рублей. Только в текущем году будет отремонтировано 20 трамваев. Кроме того, Министерству транспорта необходимо разработать новую пятилетнюю программу ремонта трамвайных путей.

В целом, следует модернизировать систему управления городским транспортом.

Уважаемые депутаты!

Одно из приоритетных направлений нашей деятельности – развитие системы образования.

Продолжается обновление инфраструктуры отрасли. Только в текущем году это пять новых школ, два дополнительных школьных корпуса, три детских сада, а также капитально отремонтированные 78 школ и 30 детских садов.

Нами также принято решение о реализации трехлетней программы капитального ремонта общежитий учреждений среднего профессионального образования.

Мы видим положительный опыт реализации проектов «Физико-математический прорыв» и «Физико-химический прорыв»: успешно функционирует и расширяется сеть специализированных классов и кружков, растет число старшеклассников, выбирающих ЕГЭ по физике, химии и профильной математике.

Мы благодарны за проведенную работу специалистам проектов во главе с научным руководителем Александром Владимировичем Гасниковым.

Нужно масштабировать эти практики с существенно более широким охватом обучающихся на другие направления: естественнонаучные дисциплины, а также на изучение и внедрение инструментов искусственного интеллекта.

Кроме того, необходимо активнее использовать аналитические возможности единой цифровой платформы Московской электронной школы, которая с текущего года расширена для организаций среднего профессионального образования, и проекта «Юлдаш» на базе искусственного интеллекта «Госпромпт», который выстраивает персональную образовательную траекторию для каждого школьника Татарстана. С января 2027 года проект должен быть внедрен во все образовательные учреждения.

В целом, в профориентационной работе важно использовать привлекательные для детей и молодежи форматы, такие как посещение реальных производств, конкурсы и форумы, где ребята могут обмениваться опытом и учиться друг у друга, интерактивные площадки – музеи и выставки.

Правительству совместно с Иннополисом и Академией наук республики необходимо разработать концепцию практико-ориентированного Центра популяризации науки и технологий.

Ключевая роль в системе образования отводится, конечно же, педагогам. Наша задача – создание благоприятных условий для их деятельности и в целом повышение престижа профессии учителя. В республике принят комплекс решений в этом направлении, в том числе надбавка молодым специалистам, гранты, жилищный сертификат. Отдавая дань уважения профессии учителя, в Казани открыт памятник Учителю и одноименный сквер на набережной. Свою деятельность начал Дом учителя, где педагоги смогут повышать квалификацию у лучших российских и мировых экспертов.

Нам предстоит решить еще много задач в этой сфере. Поручаю Министерству образования и науки разработать программу поддержки учительства и представить ее до конца года.

Сегодня здесь в зале наши уважаемые учителя: Кирилл Сергеев в этом году подготовил 15 стобалльников по математике, Ксения Макария подготовила трех победителей и призеров Всероссийской олимпиады по русскому языку, Алсу Галиева – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2026», Фаварис Ильясов – народный учитель 2026 года, педагогический стаж 54 года, а также наши талантливые ученики: Роман Черемных – бронзовый призер международной олимпиады по кибербезопасности, Саид Нургаянов – обладатель серебряной медали Менделеевской олимпиады по химии и Лейсан Шакирова, которая набрала 300 баллов на ЕГЭ.

Прошу подняться наших учителей и учеников. Спасибо вам за такие высокие результаты вашего труда, успехов вам во всех начинаниях!

Уважаемые коллеги!

В сфере здравоохранения одно из важнейших направлений нашей работы – укрепление материально-технической базы.

Сегодня на стадии строительства и капитального ремонта находятся объекты на общую сумму более 10 млрд рублей, в том числе пять крупных поликлиник, 17 стационаров, 33 ФАПа и 33 молочные кухни.

В текущем году приступили к комплексной модернизации Республиканской клинической больницы.

Создается Центр амбулаторной онкологической помощи и ранней диагностики в Казани, что даст возможность выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и спасать тысячи жизней.

Фундаментом нашей работы является профилактика. Только в текущем году диспансеризацией охвачено более 1,5 млн человек, выявлено более 40 тысяч заболеваний.

Благодаря работе мобильных медицинских комплексов для жителей удаленных населенных пунктов в текущем году каждый третий осмотренный получил рекомендацию по дополнительному обследованию, порядка 1 000 человек своевременно направлены на госпитализацию.

В будущем году продолжим проведение диспансеризации взрослого населения. Приоритетным направлением станет охрана репродуктивного здоровья молодежи. Для реализации этой задачи необходимо обеспечить активное межведомственное взаимодействие.

Также в наших планах – открытие двух дополнительных центров здоровья для взрослого населения республики и центра медицины здорового долголетия.

Для решения кадрового вопроса отрасли в Татарстане реализуется комплекс программ поддержки, включая выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», гранты на улучшение жилищных условий, социальную ипотеку, с августа текущего года стартовала новая мера – единовременная выплата в 1 млн рублей для специалистов, приходящих на дефицитные должности в районы с низкой укомплектованностью. Также принято решение о создании в республике кадрового центра для сопровождения специалистов на всем профессиональном пути.

В целях обучения медицинских работников цифровым компетенциям поручаю Правительству республики совместно с Казанским государственным медицинским университетом в течение года реализовать проект по созданию цифрового кампуса для подготовки медицинских специалистов на основе опыта Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и «Школы 21» (Сбер).

Сегодня в нашем зале – медицинские работники, которые посвятили своей благородной профессии более 30, 40 и даже 50 лет жизни. Это врач ультразвуковой диагностики Ильшат Хазияхметов из Азнакаево, педиатры Разия Галиева из Альметьевска и Нина Измайлова из Бугульмы, кардиолог Раиса Мерясева из Нижнекамска, а также фельдшеры Резеда Мунипова из Мамадыша и Лилия Садыкова из Зеленодольска.

Попрошу медицинских работников подняться. Выражаю глубокую признательность вам и в вашем лице всем представителям медицинского сообщества республики за ваш нелегкий труд.

Уважаемые депутаты!

Один из ключевых ресурсов укрепления здоровья – занятия физической культурой и спортом. Для этого жителям республики мы создаем все условия. Только в этом году мы построили три ледовые арены в Аксубаевском, Новошешминском и Тукаевском районах, четыре футбольных манежа, бассейн в Лениногорске, центры по развитию футбола, стрельбе из лука, регби и фигурному катанию, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса в Зеленодольске и Казани.

В течение трех лет планируется построить еще девять ледовых арен и 12 футбольных манежей. Таким образом, в каждом муниципалитете республики будут свои арены, манежи, бассейны, спортивные комплексы и лыжные базы для детей и взрослых.

Благодаря развитой инфраструктуре увеличивается число жителей, занимающихся физической культурой и спортом, а Казань остается одной из главных спортивных арен страны для проведения крупных международных турниров.

Президентом России нам доверено проведение в 2028 году VII Всемирных игр кочевников. Необходимо организовать их на самом высоком уровне.

В спорте высших достижений наши спортсмены показывают достойные результаты. Так, волейболистки «Динамо – Ак Барс» завоевали восьмое золото Чемпионата России и четвертый Суперкубок страны, а вчера стали обладателями Кубка Легенд, серебряными призерами стали хоккеисты «Ак Барса», волейболисты «Зенита-Казани» и баскетболисты «Уникса», «КОС-Синтез» одержал победу в трех ключевых турнирах отечественного водного поло, в копилке многократного чемпиона страны мужской команды по хоккею на траве «Динамо – Ак Барс» – Кубок и Суперкубок России, завоевавшая в прошлом году все три главных трофея сезона регбийная «Стрела – Ак Барс» продолжает борьбу за подтверждение чемпионского титула.

Кроме того, звания чемпионов Европы завоевали Андрей Минаков в плавании, Никита Шлейхер в прыжках в воду и Агния Тулупова в синхронном плавании, победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике стал Даниел Маринов. Среди параспортсменов чемпионкой мира по настольному теннису стала Лейсан Зарипова, а чемпионом Европы по пауэрлифтингу – Айрат Закиев.

Давайте поприветствуем наших спортсменов. Прошу их подняться. Мы гордимся вашими успехами и ждем новых побед!

Уважаемые коллеги!

В республике продолжается работа по укреплению материально-технической базы отрасли культуры. Только в текущем году ведется строительство девяти новых объектов и капремонт 38.

После масштабной реконструкции свои двери открыл Казанский государственный театр юного зрителя, который призван стать центром притяжения для творческой молодежи.

В рамках реализации задачи по развитию креативных индустрий в текущем году начал свою работу Центр уникального мастерства. Подчеркну, центр должен быть не торгово-выставочным пространством, а многофункциональным кластером, который решает комплексные задачи по сохранению и укреплению культурного кода Татарстана.

Татарстан всегда славился своими народными промыслами. Сохранение национального мастерства – это развитие культурного наследия. Ремесла не должны исчезнуть – важно передавать их из рук в руки, из поколения в поколение.

В текущем году в республике проведено много различных мероприятий в рамках 140-летнего юбилея великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Указом Президента страны принято решение о праздновании 150-летия Габдуллы Тукая на федеральном уровне. Необходимо совместно с федеральным центром доработать план мероприятий по подготовке и проведению этой важной даты и приступить к его практической реализации. Габдулла Тукай – великая личность, прославившая татарский народ на весь мир. Он и впредь будет духовным и творческим символом нации.

Большая системная работа по сохранению историко-культурного наследия республики проводится Фондом «Возрождение» во главе с нашим уважаемым Минтимером Шариповичем Шаймиевым.

В следующем году первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику республики, Герою Труда Российской Федерации Минтимеру Шариповичу исполняется 90 лет.

Мы очень рады, что Минтимер Шарипович сегодня здесь с нами.

Минтимер Шарипович возглавлял нашу республику в самые сложные годы. Благодаря его мудрости и последовательной, сбалансированной политике в Татарстане сохранился межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, были осуществлены масштабные социально-экономические программы, некоторые из них до сих пор не имеют аналогов в России. В их числе – ликвидация ветхого жилья, полная газификация, социальная ипотека.

Многим из нас, в том числе и мне, посчастливилось тогда работать в команде Минтимера Шариповича, получить уникальный управленческий опыт. Примите нашу огромную благодарность, Минтимер Шарипович!

Уважаемые соотечественники!

Учитывая вклад в становление и развитие Татарстана и в целом в историю республики и всей страны, отдавая дань глубочайшего уважения легендарному руководителю, объявляю 2027 год в Республике Татарстан Годом Минтимера Шаймиева.

Уважаемые татарстанцы!

Уважаемые депутаты!

Перед нами стоит много задач. Решить их можно, только работая в единой команде. Убежден, что вместе нам все по плечу.

По традиции закончить свое выступление хочу фразой Минтимера Шариповича, которая стала уже брендом республики: «Мы можем! Мы вместе!»

Победа будет за нами!