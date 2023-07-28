«Полный дискомфорт, ощущение трагедии»: пассажиры Казани о кондиционерах в автобусах

Ассоциация АТП РТ выступила с предложением оборудовать городские автобусы кондиционерами. Сегодня перевозчики вышли в рейд и проверили температуру в салонах автобусов.

Сегодня в столице Татарстана невыносимый зной – столбик термометра достиг отметки в 30 градусов. Жители города и туристы перемещаются перебежками – от тени в тень. Представители Ассоциации АТП РТ решили поинтересоваться, какового пассажирам в автобусах. С собой они взяли специальный прибор – прирометр, который измеряет температуру различных предметов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Проверка показала – при выключенных обогревателях температура в салоне оказалась выше на несколько градусов – где-то 31 градусов, где-то 34.

«Полный дискомфорт, ощущение трагедии. Сколько было случаев, когда люди задыхались, падали в обморок из-за духоты. Условий нет, в некоторых автобусах даже форточки не открываются, еще и печки включены. Особенно тяжело пожилым, и тем, кто страдает какими-либо заболеваниями. Кондиционер в автобусе нам жизненно необходим», – рассказала пассажирка автобуса Елена.

Другая пассажирка, женщина с детьми, напротив возмутилась – ребенка продует мгновенно.

«Открыл окно и нормально», – говорит она.

Пожилая женщина с веером сразу же возразила: «За чей счет это все? Если за наш, то не надо нам такого, у нас есть подручные средства», – сказала она, указав на свой аксессуар.

Нашлись даже те пассажиры, которым при 35 градусной жаре в автобусе оказалось не жарко.

«Они просто недавно сели. Всем жарко. Я уже давно еду, села специально в тени. Конечно нужны кондиционеры, невыносимо ведь», – поделилась пассажирка Римма.

Кондукторы все в один голос говорили: «Жарко». Пожалуй, именно экипаж автобуса страдает больше всего, ведь они с раннего и утра и до ночи находятся в салоне автобуса».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Глава Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков рассказал, что перевозчики Казани мониторят соцсети и внимательно изучают все обращения, поступающие от казанцев и туристов города.

«Один из главных вопросов, вызванных аномально жарким летом в этом году, – отсутствие кондиционеров в автобусах. Перевозчики считают, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения Казани и по многочисленным просьбам пассажиров в новых автобусах должны быть установлены кондиционеры», – поделился Сергей Темляков.

Перевозчики решили через СМИ пригласить Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова прокатиться в городских автобусах и проникнуться атмосферой в салонах, когда за бортом выше 30 градусов жары, а внутри еще больше.

Глава ассоциации пригласил министра транспорта РТ прокатиться на автобусе и лично убедиться, насколько дискомфортно пассажирам.

«Важно, чтобы министр сам принял решение: нужен кондиционер в казанских автобусах или нет», - отметил председатель ассоциации.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Темляков напомнил, что Фарит Ханифов публично заявил о программе обновления автобусного парка в Татарстане.

«Как вы знаете, перевозчики давно просили об обновлении подвижного состава. В Казани предусмотрено обновление 263 автобусов. Это треть автобусного парка Казани», - обратил он внимание.

Стоимость одного кондиционера в автобусе составляет порядка 700 тысяч рублей. Пассажиры уже насторожились – во сколько им обойдется комфорт знойным летом? Сергей Темляков отметил, если Минтранс РТ возьмет доходы на себя, горожанам не придется возмущаться повышению стоимость проезда.

Но помимо закупки оборудования, предстоят и другие расходы.

«Установка кондиционера в автобус – это дополнительная нагрузка на двигатель. Посчитали, расходы на ГСМ увеличатся где-то на 30%. Будет ли на ГСМ специальная дотация из бюджета или дополнительная закупка ГСМ ляжет на плечи перевозчиков – неизвестно», – отметил глава ассоциации АТП РТ.

Для обслуживания кондиционеров в штате автотранспортных предприятий необходимо будет создать специальную службу, добавил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Каждому пассажиру не угодишь. Кому-то жарко, кому-то холодно, кто-то просит открыть люк или окно, кто-то наоборот закрыть. Как угодить всем? Вариант: установить аншлаги в автобусах " с кондиционером ". Пассажир сам решает, сесть ему в такой автобус или дождаться транспорта без кондиционера. В автобусе с кондиционером он должен соблюдать все принятые нормы. Считаем, что регламент работы совместно с перевозчиками должно разработать Министерство транспорта РТ», – рассказал Сергей Темляков.

На странице Ассоциации АТП РТ «ВКонтакте» перевозчики создали опрос: нужен ли кондиционер в автобусах Казани? Под постом также можно будет написать свои пожелания, которые внесут в регламент, пообещали в Ассоциации АТП РТ.