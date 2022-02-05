Полную вакцинацию от Covid-19 в России прошли более 80 млн человек

Первую прививку от коронавируса в России сделали почти 85 млн человек, из них более 80 млн прошли полную вакцинацию. Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает оперативный штаб.

«Вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла — 80 446 704 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%», — рассказала заместитель Премьер-министра.

При этом в шести регионах страны показатель оказался выше 80%: в Севастополе, Карелии, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Туве и на Чукотке.