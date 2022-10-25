Полностью прекратился товарооборот России и КНДР на Дальнем Востоке

Товарооборот КНДР и России через таможни Дальнего Востока полностью прекратился, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.

По мнению специалиста, ситуация может измениться с открытием железнодорожного сообщения, сроки которого пока передвинуты северокорейской стороной.

«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали. Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет», — объяснил он.

Так, еще в октябре прошлого года внешнеторговый оборот стран упал в 300 раз в сравнении с показателями 2020-го. Экспортные поставки за этот период отсутствовали. Из КНДР в Россию ввозились товары двух категорий: «Органические химические соединения», на которые пришлось 99,2% от общего объема поставок, а также «Машины и механизмы, их части» — 0,8%.

Ладыгин предположил, что железнодорожное сообщение между странами может открыться до конца месяца. Ранее предполагалось, что оно возобновится в сентябре.