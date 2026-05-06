«Полностью отдали себя спасению жизней»: в КГМУ почтили память медиков-фронтовиков

Сегодня у памятника медицинским работникам, павшим в годы Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг в честь 81-й годовщины Великой Победы.

По многолетней традиции в этот день возле монумента дежурил почетный караул – парадная рота Казанского государственного медицинского университета. Митинг открыл исполняющий обязанности ректора вуза Айрат Фаррахов. Он поздравил собравшихся с наступающим праздником и поблагодарил ветеранов за вклад в развитие университета и всей казанской медицинской школы.

«Годы войны для Татарстана, для всей нашей страны – это самые тяжелые годы. В это время медицинский институт продолжал свою работу. Представители всех шести выпусков врачей сразу же шли на фронт. К моему счастью, многих из них я знал лично. Это люди, которые в послевоенное время служили развитию не только татарстанского, но и всего советского, а и в последующем и российского здравоохранения», – сказал Айрат Фаррахов.

Он также обратился к молодому поколению, напомнив о необходимости пресекать все попытки переписать историю и обесценить победу советского народа в Великой Отечественной войне:

«Вам предстоит нести великое знамя победы, которое было водружено нашими бойцами в самом логове фашизма, над Рейхстагом. Опыт и уроки войны показывают, что не все помнят то время и ту победу. Мы должны сохранить память о наших предках, которые тяжелейшей ценой завоевали ту великую победу. Наша задача – объединившись, доказать всему миру, что мы – великая страна, мы – потомки великих победителей», – призвал Фаррахов.

«Хочу выразить огромное почтение к людям вашей профессии. Ваши коллеги на полях Великой Отечественной и Второй мировой войн выполняли свои боевые задачи, главная из которых для врача, санитара, медсестры – спасение раненых. И на нынешних полях сражений медики, в том числе и выпускники Казанского медуниверситета, спасают жизни», – отметил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, Герой России Расим Баксиков.

За период войны медицинским институтом выпущено 1775 специалистов, из них более тысячи ушли на фронт. Несмотря на сложное время, в институте продолжалась активная научно-исследовательская работа. За 1941-1945 гг. здесь были выполнены более 200 научных работ. Все студенты и преподаватели медицинского института работали в свободное от учебного процесса время в эвакогоспиталях, в которых за годы войны прошли лечение около 334 тысяч раненых солдат.

«У того, кто знает свою историю, всегда есть будущее. В эти дни мы вновь вспоминаем подвиг медицинских работников, фронтовиков, отдавших себя без остатка спасению жизней тяжелобольных, возвращавших на фронт пострадавших. Сегодняшний митинг – это возможность отдать дань памяти и уважения нашим ветеранам, тем, кто присутствует сегодня на митинге, кто находятся дома и тем, кто уже не с нами», – сказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

Торжественное мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших в ходе боевых конфликтов и возложением цветов к памятнику медработникам.

