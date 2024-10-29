Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел прием граждан

По поручению Главы государства Владимира Путина полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров 29 октября провел прием граждан. В режиме видеоконференции полпред рассмотрел обращения жителей Республики Марий Эл и Удмуртской Республики, Пензенской и Оренбургской областей. В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти и главные федеральные инспекторы в регионах ПФО.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, жительница Республики Марий Эл обратилась к Президенту страны с просьбой о содействии в ремонте участка автодороги Подъезд к д. Маркелово Новоторъяльского муниципального района. По ее словам, асфальтобетонное покрытие проезжей части сильно изношено, что затрудняет скорость движения транспорта. Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев доложил, что ремонт дорожного полотна запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в следующем году. Планируемый срок завершения работ – до 10 июля 2025 года. Полномочный представитель поручил Юрию Зайцеву принять меры по решению данного вопроса, обеспечив проезжее состояние дороги и безопасность дорожного движения до завершения ремонтных работ.

Следующее обращение, поступившее в приемную Президента страны, касалось вопроса обеспечения жильем в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Игорю Комарову доложили, что заявительница включена в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем на территории города Оренбурга. Полпред поручил органам исполнительной власти и городской администрации принять необходимые меры по предоставлению жилого помещения заявительнице и доложить о результатах не позднее 15 мая 2025 года.

Жительница Пензенской области обратилась в приёмную Президента РФ с просьбой о проведении капитального ремонта здания врачебной амбулатории в с. Анненково Кузнецкого района. По словам заявительницы, капремонт не проводился со времен постройки (1984 г.), требуется замена сетей электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также внутренние отделочные работы. В ходе приёма полпреду доложено, что капитальный ремонт планируется осуществить в рамках национального проекта «Здравоохранение»: разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Полпред поручил принять необходимые меры по решению вопроса с докладом о выполнении всех предусмотренных работ до 15 сентября 2025 года.

Обращение жителя Удмуртской Республики к Путину касалось строительства дополнительного корпуса средней общеобразовательной школы в с. Шаркан. Новое здание позволит разгрузить единственное учебное заведение, где обучается более 1300 детей, и улучшить качество и условия обучения. Глава региона Александр Бречалов проинформировал полпреда, что строительство дополнительного корпуса осуществляется в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Комаров поручил Бречалову принять меры по строительству и открытию нового корпуса школы в с. Шаркан и доложить о выполнении до конца 2025 года.

Реализация принятых решений взята на личный контроль высших должностных лиц и главных федеральных инспекторов регионов ПФО.