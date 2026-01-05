Полномочия Набережных Челнов в градостроительстве переданы Минстрою РТ

С 1 января полномочия в сфере градостроительной деятельности Набережных Челнов переданы Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского ведомства.

Соответствующие изменения закреплены законом РТ от 23 декабря 2023 года №131 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности».

Для исполнения закона в Набережных Челнах создадут отдел развития агломерации, который разместится в здании городского исполкома.

В Минстрое напомнили, что в регламент ведомства входит в том числе подготовка и утверждение генерального плана, единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, а также внесение изменений в них.

Министерство выдает разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, предоставляет согласования на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрабатывает документацию по планировке территорий и принимает решения о комплексном развитии территорий.

Расширение полномочий, как подчеркнули в Минстрое РТ, позволит эффективнее управлять градостроительной деятельностью и реализовывать стратегические проекты в Набережных Челнах.