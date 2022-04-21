Полномочия главы Центробанка Набиуллиной продлены еще на пять лет

Государственная Дума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель регулятора была сегодня назначена на третий срок. Набиуллина занимала этот пост с июня 2013 года, а в 2017-м ее полномочия были продлены.

Президент России Владимир Путин ранее предложил оставить Набиуллину на должности главы ЦБ. Новый срок на этом посту для нее начнется с 24 июня.

По закону о ЦБ председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать пост более трех сроков подряд. Кандидатуру для назначения представляет глава государства.