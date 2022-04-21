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Экономика
21 апреля 2022  14:02

Полномочия главы Центробанка Набиуллиной продлены еще на пять лет

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Государственная Дума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель регулятора была сегодня назначена на третий срок. Набиуллина занимала этот пост с июня 2013 года, а в 2017-м ее полномочия были продлены. 

Президент России Владимир Путин ранее предложил оставить Набиуллину на должности главы ЦБ. Новый срок на этом посту для нее начнется с 24 июня.

По закону о ЦБ председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать пост более трех сроков подряд. Кандидатуру для назначения представляет глава государства.

#Эльвира Набиуллина #центробанк РФ #Госдума
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