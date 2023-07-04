Полномочия двух депутатов Нижнекамского района прекращены в связи с утратой доверия

Полномочия двух депутатов Нижнекамского городского Совета прекращены в связи с утратой доверия. Об этом сообщает Управление Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. По данным ведомства, один из депутатов в своей справке скрыл доход, полученный по основному месту работы, а второй народный избранник скрыл 84% своих доходов на сумму 26,5 млн рублей.

Управление проводило проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Нижнекамского горсовета в первом полугодии 2023 года.

Один из депутатов в своей справке скрыл доход, полученный по основному месту работы в размере 5 млн рублей, а в справке супруги не указал доход, полученный от Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ. Кроме того, депутат не указал действующий банковский счет.

Второй депутат при представлении сведений скрыл 84% своих доходов на сумму 26,5 млн рублей (от продажи недвижимого имущества, по основному месту работы и от Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ), земельные участки площадью 4275 кв. метров и 871 кв. метр, два легковых прицепа, 16 банковских счетов.

Оба депутата сообщили, что нарушения в представленных сведениях о доходах были допущены по причине невнимательности. Однако, по мнению проверяющих, указанные доводы представляются несостоятельными.

За предоставление ложных сведений о доходах депутаты были досрочно освобождены от своих полномочий в связи с утратой доверия по заявлению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В управлении напоминают, что реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети Интернет. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на пять лет.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, а также сведения о доходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации.