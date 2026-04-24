Полное собрание произведений Тукая выпустили в шести томах на русском языке

Шеститомное издание произведений Габдуллы Тукая на русском языке поможет широкому кругу читателей по-новому открыть для себя великого татарского поэта. Об этом сообщил директор Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Ильгиз Халиков в беседе с «Татар-информом».

Он рассказал, что шеститомник подготовлен с целью популяризации Габдуллы Тукая в мире и размещен в свободном доступе на сайте Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова. По его словам, издание является полным собранием произведений поэта и впервые системно объединяет все его творческое наследие.

В шести томах собраны все стихи, поэмы, басни Тукая, произведения для детей, публицистические статьи и письма. Как отметил Халиков, весь творческий архив поэта впервые представлен в единой системе.

Презентация альбома Тукая ожидается 28 апреля.

Отдельно он подчеркнул значение издания для межнационального диалога. По его словам, перевод творчества Тукая на русский язык открывает русскоязычным читателям новый мир, через который можно лучше понять татарскую душу, философию народа, его исторический путь, радости и трудности.

Он выразил уверенность, что собрание выведет творчество Тукая на новый уровень, а его произведения зазвучат в разных регионах России и найдут новых читателей.

Шеститомное издание подготовлено совместно Институтом языка, литературы и искусства Академии наук Татарстана и Татарским книжным издательством. Все многотомные проекты института выходят при поддержке издательства.

Первый том включает стихи Тукая 1904-1907 годов, переведенные на русский язык известными поэтами и переводчиками XX века, а также ранее не переводившиеся произведения в переводе Галины Булатовой и Бориса Вайнера.

Во второй том вошли стихотворения 1908-1909 годов с переводами тех же авторов, включая новые переводы ранее не издававшихся текстов.

Третий том содержит стихи 1910-1913 годов и новые переводы Булатовой и Вайнера ранее не публиковавшихся произведений.

Четвертый том объединяет публицистические статьи, прозу и литературно-критические работы 1906-1907 годов.

Пятый том включает публицистику, прозу и критические статьи 1908-1913 годов.

Шестой том содержит переводы басен Ивана Крылова, детскую прозу, автобиографическую повесть «Исемдә калганнар», а также путевые заметки и письма 1906-1913 годов.

Издание предназначено для всех, кто интересуется творчеством Габдуллы Тукая и татарской литературой, а также для исследователей его наследия.

Составителем проекта, автором вступительных статей, комментариев и дословных переводов выступил кандидат филологических наук Марсель Ибрагимов. Над изданием работала редколлегия под руководством Ильгиза Халикова в составе Айнура Тимерханова, Дании Загидуллиной, Зуфара Рамиева, Марселя Ибрагимова, Гузель Тухватовой и Рустема Галиуллина.

Книги изданы по решению ученого совета Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова Академии наук Татарстана. Тираж каждого тома составляет 550 экземпляров.

