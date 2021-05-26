Полное лунное затмение 26 мая будет длиться более 14 минут

Сегодня жители Дальнего Востока смогут увидеть полное лунное затмение, которое продлится 14,5 минуты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Полное затмение совпадет с полнолунием и прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки орбиты. Такое сочетание событий встречается примерно раз в 12 лет. Затмение с учетом частных фаз продлится с 12:45 до 15:53 по московскому времени. В 14:19 мск Луна погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра.

«Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Также полные и частные фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.