Полная технезавимость: как Казань обеспечит катализаторами для полимеров всю страну

В Казани дали официальный старт строительству завода по производству катализаторов базовых полимеров. В церемонии заливки первого кубометра бетона приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор, председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов. В чем уникальность фабрики и когда стартуют первые линии – в материале «Татар-информа».





«Новый завод обеспечит независимость и конкурентоспособность Отечественного продукта»

В Казани стартовало строительство крупнейшего в России завода по производству катализаторов базовых полимеров компании СИБУР. Они используются для ускорения химических реакций при производстве полиэтилена и полипропилена. На сегодняшний день вырыт котлован под строительство и вбиты первые сваи, в также состоялась церемония заливки первого кубометра бетона в основание фабрики.

«Мы создаем целый путь от фундаментальных разработок через прототипирование до промышленной эксплуатации. Стоит подчеркнуть, что в Татарстане создана большая перспективная база. Мы будем и дальше использовать этот потенциал», – подчеркнул Михаил Карисалов.

Катализаторная фабрика расположится в промышленно-деловом квартале предприятия на севере Казани рядом с производственной площадкой «Казаньоргсинтеза». Здесь же в 2024 году СИБУР начал строительство R&D-центра и Центра масштабирования технологий. Таким образом, компания формирует полный цикл инноваций в нефтехимии – от этапа лабораторных разработок до промышленного производства современных материалов.

Рустам Минниханов отметил, что решения, принимаемые компанией в направлении импортозамещения, абсолютно беспрецедентны и позволят обеспечить технологическую независимость России в области нефтехимии.

«Сегодня мы вместе с компанией СИБУР создаем научно-технический центр мирового уровня. За три года выстроится целая цепочка, которая обеспечит независимость и конкурентоспособность отечественного продукта. Мы сможем обеспечить всю страну всем необходимым для производства полимеров. Таким образом решится проблема доступа к технологиям, возникшая из-за санкций», – отметил Минниханов.

Рустам Минниханов

Разработкой новых технологий для производства катализаторов занимается команда строящегося R&D-центра и Центра масштабирования технологий. Сам центр начнет работу в конце 2026 года. К его деятельности привлекут 350 ученых и специалистов, 170 разработчиков уже работают в Казани. Раис Татарстана пообщался с молодыми учеными, многие приехали в Казани из других городов страны.

«Хочу поприветствовать новых жителей Казани, которые прибыли для работы на новом заводе. Мэр [Ильсур Метшин, – прим. Т-и] гарантирует вам высокий уровень жизни. Наш город очень красивый», – обратился Минниханов к молодым ученым.

Каждый из них представился Раису Татарстана и рассказал свою историю в профессии.

Ильдар Салахов

«Свою трудовую деятельность начал в Татарстане, в "Нижнекамскнефтехиме", затем предложили переехать в Тобольск для нового проекта, центра пилотируемых технологий. Успешно его запустили, он как раз связан с новыми катализаторами. Защитил кандидатскую в КНИТУ, затем докторскую в Москве. Работаем с командой на благо науки, компании, страны», – поделился руководитель Центра пилотируемых технологий Ильдар Салахов.

Еще одним ученым, переехавшим в Казань для работы на новом производстве, стал Вадим Сафронов. Он в 2017 году окончил Российский химико-технологический университет имени Менделеева, после чего работал в научном центре СИБУРа в Томске.

«Там я начал свою работу с катализаторами. Мы разработали три собственные каталитические системы, которые были внедрены на нескольких предприятиях. По ним было выпущено уже более 10 тыс. тонн полиэтилена. В феврале переехал в Казань для работы над проектом завода», – отметил ученый.

Ильдар Салахов

Первая продукция с завода будет выпущена в 2027 году

СИБУР высоко оценивает промышленный и научный потенциал Татарстана, именно поэтому Казань была выбрана местом строительства завода катализаторов, добавил генеральный директор компании Михаил Карисалов.

«Татарстан дает очень высокие возможности для развития научного потенциала. Высшие учебные заведения и сама история развития нефтехимии насчитывают десятки лет. Причем динамика не останавливается», – заявил он.

Появление такого производства – решение для импортозамещения в сфере нефтехимии. Ранее катализаторы для производства полиэтилена и полипропилена закупались в других странах, что ставило под угрозу технологический суверенитет, пояснил Карисалов.

«Ситуация с санкциями многому нас научила. Нам необходимо было разработать всю цепочку – от лабораторной пробирки до производства. Могу твердо заявить, что при выходе на режим в 2027 году катализаторная фабрика в Казани позволит защитить все полимерные производства с точки зрения доступности создания полиэтилена и полипропилена», – подчеркнул он.

Михаил Карисалов

Причем фабрика позволит обеспечить необходимыми катализаторами не только предприятия СИБУРа, она будет работать на все заводы, занимающиеся производством этих продуктов, а также мощности позволят и заниматься экспортом.

С помощью завода в Казани весь цикл производства полиэтилена и полипропилена будет обеспечен внутри страны без необходимости закупки сырья из других стран.

С точки зрения катализаторов цепочка будет выглядеть так: сначала в Казани разрабатывается технология в лабораториях, затем она будет испытана в Тобольске, в Центре пилотируемых технологий, и только потом поступит на массовое производство на новую фабрику.

Зачем нужны инновации в катализаторах для полимеров?

Создание новых технологий в катализаторах полимеров позволяет создавать более прочные и современные материалы, рассказала кандидат химических наук, член правления – управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова.

«Это очень сложные технологии. Не было бы сейчас в ЖКХ современных полимерных труб, если бы не было инноваций в катализаторах. Не было бы такой удобной упаковочной пленки, если бы не новое поколение металлоценовых катализаторов», – пояснила она.

При этом сама разработка новых катализаторов – это сложный и долгий процесс. К примеру, те технологии, которые будут использовать на новом заводе, начали изучать еще восемь лет назад, добавила Борисова.

«Катализатор состоит из носителя и химических компонентов, которые на него наносятся. На данной фабрике будет производиться и то и другое», – отметила она.

В конце церемонии почетные гости вместе с молодыми учеными заложили капсулу времени с посланием ученым 2075 года. Ее запечатали Рустам Минниханов и Михаил Карисалов.

Фотографии представлены пресс-службой СИБУРа