«Полная прозрачность»: в мэрии Казани рассказали о цифровизации антикоррупционной работы

В мэрии татарстанской столицы активно внедряют цифровые решения для борьбы с коррупционными нарушениями. Цифровизация помогает оптимизировать рабочие процессы и делает их максимально прозрачными. Об этом на деловом понедельнике сообщил советник мэра Казани по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев.

Он отметил, что в современных условиях работа по пресечению коррупции должна быть максимально эффективна и применять все доступные технологии. Решить эту задачу помогают современные цифровые решения, которые позволяют обрабатывать большие объемы поступающей информации.

«В настоящее время в Казани внедрена цифровая система „Правовой контроль“. Ее цель — создание единого правового пространства для юристов муниципального образования. Здесь в формате мета-данных содержится информация о ходе судебных процессов. За 2021 год через систему было обработано около 13 тыс. судебных документов», — рассказал докладчик.

Он добавил, что аналитический модуль программы позволяет выявлять аномалии деятельности юристов, что при необходимости позволит вовремя взять дело на особый контроль.

«Вторая система — „Контурная безопасность“, призвана выявлять корыстную заинтересованность чиновников. Ее внедрение поможет находить коррупционные связи в сферах интернет-деятельности, градостроительства, а также предоставлении муниципального имущества и земель. Модуль обнаруживает случаи незаконного предоставления различных преференций, выгод и преимуществ», — объяснил Беляев.

Еще одним важным проектом в этой сфере является «Цифровой ревизор», который создан для цифрового контроля над муниципальными контролерами — должностными лицами, ответственными за охрану общественного порядка в администрациях районов города, административными комиссиями и другими.

«Благодаря данной программе был оцифрован весь процесс привлечения к административной ответственности», — отметил докладчик.

Вместе с цифровыми методами в мэрии активно применяют и традиционные меры противодействия коррупции. Через тематические очные семинары в 2021-22 годах прошли депутаты Казгордумы, более 700 муниципальных служащих и более 600 руководителей подведомственных учреждений.

Важность продолжения такой работы подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил высокую эффективность использования новых автоматизированных систем.

«Они экономят рабочее время, дают полную прозрачность. Они позволяют сотрудникам избежать контакта с людьми и помогают полноценно использовать рабочее время на исполнение тех обязанностей, которые на них возложены», — резюмировал Ильсур Метшин.