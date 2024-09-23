«Полная энергии»: глава Альметьевска поздравил горожанку со столетием

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил труженицу тыла Анну Демьянову со столетием. Он пожелал имениннице крепкого здоровья, чтобы ее всегда согревали счастливые моменты и забота близких людей.

«Анна Васильевна — настоящая красавица, полная энергии и жизнерадостности», — отметил Тимур Нагуманов.

Анна Васильевна родилась 22 сентября 1924 года в селе Новая Михайловка ТАССР. Окончила 8 классов. В годы войны работала в колхозе. В 1955 году с мужем переехала в Казань, работали на заводе. Затем по путевке переехали в город Петрозаводск на границе с Китаем. В Альметьевск вернулись в 1980-е годы. Анна Васильевна работала в нефтяной отрасли, в Управлении по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.

Воспитала пятерых сыновей и дочь. Сегодня Анна Васильевна живет одна, по хозяйству помогает дочь.

Тимур Нагуманов выразил желание поздравлять труженицу с дальнейшими юбилеями.