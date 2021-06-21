Полмиллиона для мечети — за полчаса: Татарстан принял первые исламские бизнес-игры

В Алькеевском районе Татарстана состоялись Первые российские мусульманские летние бизнес-игры, участники которых всего за полчаса собрали 500 тыс. рублей пожертвований на строительство новой мечети в селе Базарные Матаки. Организаторами праздника выступили Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ и администрация муниципалитета.

«Проект презентовал мухтасиб Алькеевского района Ирек хазрат Салахиев. Мечеть будет строиться новая», — уточнил источник в АПМ РФ.

Масштабное событие собрало самых успешных мусульманских предпринимателей со всей страны. Вначале бизнесмены собрались в районном Доме культуры в селе Базарные Матаки. Здесь члены PrivateClub Ассоциации предпринимателей-мусульман России встретились с президентом АПМ РФ Айдаром Шагимардановым и главой Алькеевского района Александром Никошиным. Глава муниципалитета презентовал инвестиционный потенциал района и предложил исламским бизнесменам рассмотреть территорию для реализации своих бизнес-проектов.

Его поддержал и Айдар Шагимарданов, отметив, что местные власти активно работают для привлечения инвесторов, а Алькеевский район является перспективной площадкой для размещения предприятий.

Для исламских бизнесменов со всей России провели экскурсию по нескольким предприятиям Алькеевского района, показали единственный в республике музей космонавтики, где хранятся уникальные экспонаты, побывавшие в открытом космосе.

На майдане в Базарных Матаках предприниматели соревновались в национальных играх, а также определили лучших в бизнес-играх и стратегиях.

Для юных участников праздника была организована отдельная программа. Так, возле майдана было организовано катание на лошадях.

Исламские бизнесмены состязались в беге в мешках, перетягивании каната, бою с мешками, бадминтоне, волейболе, разбивании горшка, ловле рыбы, беге и многом другом. Не обошлось и без турнира по национальной борьбе корэш. Батыром стал бизнесмен из Алькеевского района Рамзис Салахов. Ему вручили ящик безалкольного напитка на основе винограда и именную футболку.