Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полмиллиона штрафа получили виновные в нарушениях на объектах ТЭК в РТ в 2023 году
Сотрудники отдела государственного контроля следят за безопасностью на 91 объекте топливно-энергетического комплекса, а также за деятельностью 12 подразделений ведомственной охраны и юрлиц с особыми уставными задачами. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.
В результате плановых проверок в 2023 году было обнаружено 50 нарушений безопасности на объектах ТЭК и более 30 – в деятельности охранных подразделений.
На ответственных должностных лиц составлены административные материалы на сумму более 550 тысяч рублей.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников