Полмиллиона штрафа получили виновные в нарушениях на объектах ТЭК в РТ в 2023 году

Сотрудники отдела государственного контроля следят за безопасностью на 91 объекте топливно-энергетического комплекса, а также за деятельностью 12 подразделений ведомственной охраны и юрлиц с особыми уставными задачами. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В результате плановых проверок в 2023 году было обнаружено 50 нарушений безопасности на объектах ТЭК и более 30 – в деятельности охранных подразделений.

На ответственных должностных лиц составлены административные материалы на сумму более 550 тысяч рублей.