Полмиллиона долга по зарплате выплатила фирма в РТ после вмешательства прокуратуры

В Татарстане прокуратура выяснила, что на предприятии ООО СК «Апас» было нарушено трудовое законодательство, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как оказалось, троим бывшим работникам при увольнении недоплатили 640 тысяч рублей зарплаты.

В итоге ведомство потребовало, чтобы нарушение было устранено в кратчайшие сроки, и экс-работники получили свои деньги. В отношении директора ООО возбудили административное дело.

В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам предприятия выплатили более полумиллиона рублей долга по зарплате.