Полмиллиарда рублей получили татарстанцы за путевки в детские лагеря по программе кешбэка

Около 500 млн рублей вернули родителям Татарстана за приобретенные путевки в детские лагеря по программе кешбэка. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Динамика спроса на путевки в лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. На начало июня 80% путевок были уже выкуплены», – рассказал спикер.

Сулейманов уточнил, что, по данным туроператоров, количество выкупленных путевок по программе кешбэка составило более 51 тыс. из 87 359 возможных.

Беспрецедентная мера поддержки системы детского отдыха – возврат 50% стоимости оплаченной путевки – действует в России второй год подряд. В этом году программа стартовала 1 апреля, заметил министр.

В реализации программы участвовали три туроператора республики, а также 124 организации отдыха, в том числе 113 стационарных лагерей с общим охватом 50 тыс. детей и 11 палаточных лагерей более чем для тысячи человек.