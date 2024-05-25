Полковой имам на СВО: «Ребята сами просят – давай прочитаем намаз, нам на штурм идти»

Хамза хазрат Хафизов – имам из Баймакского района Башкортостана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хамза хазрат Хафизов из Баймакского района Башкортостана с 2022 года служит полковым имамом в зоне специальной военной операции. На родину он приезжал ненадолго и через несколько дней после казанского мероприятия собирался обратно в зону СВО. Среди делегатов форума хазрат выделялся и своим внешним видом – его чапан был цвета хаки, а грудь украшали медали и отличительные знаки. Очень многие подходили к нему, чтобы поздороваться, поговорить и сфотографироваться.

– Хамза хазрат, вы видитесь там с ребятами-татарами?

– Батальоны имени Шаймуратова и имени Доставалова из Башкортостана сражаются в одном строю с «Алга» и «Тимером» из Татарстана. Я постоянно бываю у них. С ребятами из Татарстана и Башкортостана мы вместе читаем намаз, совершаем дуа с пожеланиями вернуться домой к детям, любимым женам, родителям живыми и здоровыми.

– Какие там условия для совершения намаза?

– Мы там в статусе путников, поэтому Всевышний дает нам облегчение. Намазы читаем в сокращенном виде, исполняем только фард (обязательную часть). Если удается прочитать еще и сунну – очень хорошо, нет – в этом не будет греха. Там нет мечетей. Только в городе Красный Луч есть мечеть, недалеко от которой есть улица, и в целом это место называют татарским районом.

Как там оказались наши соплеменники? И до революции, и после нее татары приезжали работать на шахты Донбасса. Их потомки знают татарский язык. Как-то в Красном Луче я зашел в парикмахерскую в одеянии имама, и парень-парикмахер спросил: «Хазрат, вы откуда?» Когда узнал, что из Башкортостана, сказал: «Мои предки тоже оттуда, мама из Илишевского района, она татарка». Приехали на комсомольскую стройку и остались. Но не забыли на чужбине язык и традиции.

Ибадат там совершается в полевых условиях. Конечно, пятничные намазы проводить практически невозможно, потому что нельзя собираться вместе в большом количестве. Но полуденные намазы читаем. Иногда провожу и пятничный намаз. Говорю хутбу, вагаз, завершаем намаз молитвами, молимся по-своему, ради довольства Аллаха.

– Есть ли возможности для совершения омовения?

– Как я уже сказал, мы там в положении путников. Для совершения омовения нужна вода, а ее там нет. Вода там только привозная. Было бы неправильно, если бы мусульмане стали тратить ее на омовение. Как к этому отнесутся представители других религий? Поэтому мы не используем воду, омовение делаем землей. Сухое омовение в исламе допускается, оно называется таяммум. После этого можно и намаз совершать, и Коран читать.

Намаз читаем в посадках, лесах. Если на открытой местности, то под маскировочной сеткой. Как я уже сказал, мы не собираемся в большом количестве, поскольку есть опасность прилета. Мы не можем подвергать себя опасности.

– Когда вы приехали из зоны СВО?

– В марте. В конце мая уезжаю обратно. Со мной едет также батюшка Виктор, мы вместе ведем духовную службу среди бойцов.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

– Приходится читать джаназа-намазы?

– Нет, мы даже не видим покойных. Их быстро увозят.

– Хамза хазрат, отмечаете ли вы, что люди там сильнее тянутся к религии? Бывает такое, что ребята принимают ислам, начинают читать намаз?

– Когда я приехал туда первый раз, удивился, узнав, что среди них есть такие, кто ни разу в жизни не заходил в мечеть. А сейчас ребята сами меня просят: «Хазрат, давай прочитаем молитву, совершим намаз, нам на штурм идти». Там люди каждую секунду встречаются со смертью, а человек все-таки боится смерти. И ему остается надеяться только на Бога. Они приходят к вере, потихоньку приобщаются к намазу. По сравнению с мирной жизнью там больше случаев обращения в религию. Я раздаю им брошюры, стараемся разными способами поднимать дух ребят.

– Скоро Курбан-байрам. Планируете там его провести?

– В прошлом году мы его отмечали и в этом году собираемся. Там есть возможность заколоть животное. В прошлом году я написал обращение к хазрату в Луганске. Он договорился с муфтием ЛНР, нам привезли овец, я раздал их в разные батальоны. От имени каждого батальона зарезали по одному жертвенному животному. Мясо раздали, в том числе местным жителям, детям. В этом году будет так же.

– Могут ли жители Татарстана, Башкортостана сделать курбан от имени ребят, которые сейчас находятся на СВО?

– Мы ведь можем делать курбан даже от имени покойных. Поэтому да, могут. Неважно, где находится человек – на специальной военной операции, в армии, в другой стране, – от его имени можно совершать жертвоприношение. Аллах знает истинное намерение. Я думаю, сделать курбан от имени ребят, которые находятся в зоне СВО, не просто можно, а нужно. Следует заранее подготовиться, до праздника осталось немного. И милостью Аллаха наши ребята, ваши близкие вернутся живыми и здоровыми, Иншаллах. Потому что курбан – это очень хорошее поклонение.

Гелюза Ибрагимова, Intertat.tatar, перевод с татарского