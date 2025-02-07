Полковник в отставке Безруков в Казани: Следующие 20 лет будут временем передела мира

Начинается новая эпоха. Следующие 20 лет будут временем передела мира. Об этом заявил полковник Службы внешней разведки в отставке, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Безруков на лекции в КФУ.

Как сообщает пресс-служба Казанского университета, свое выступление Безруков посвятил теме «Вызовы будущего и патриотизм как национальная идея России». Среди слушателей - участники образовательной программы «Кадровый резерв Раиса РТ», которая реализуется Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ, а также представители Администрации Раиса РТ, Кабмина РТ и Госсовета РТ. Также на лекции были руководитель Департамента госслужбы и кадров при Раисе республики Александр Белов, проректор по комплексной безопасности КФУ Ришат Гузейров и руководитель ВШГМУ Игорь Привалов.

«Новый технологический цикл переделывает сейчас всю экономику», – сказал Безруков, отметив, что впереди нас ждет иная социально-экономическая система с другими правилами игры, а страны начинают формировать техно-экономические блоки.

Сейчас главную цель России спикер видит так: за 10–15 лет наша страна должна найти политических, технологических, экономических союзников, с которыми вместе будет выстраивать общее технологическое и экономическое пространство.

«Будет переформатирование экономического мира, будут формироваться новые альянсы», – подчеркнул лектор, отметив, что РФ должна стать лидером, объединившим страны в большое экономическое и технологическое пространство. Причем компасом при в условиях неопределенности станет патриотизм - основа единства России.

На вопрос одного из участников о необходимости воспитывать патриотизм, эксперт ответил положительно.

«Патриотизм надо воспитывать. Нельзя ничего не делать и ждать, что человек самостоятельно воспитается, сам займется изучением истории. Если мы хотим, чтобы у нас была правильная, патриотичная молодежь, нужно ее такой воспитать. Ни в коем случае ее не надо обманывать. Надо попытаться мобилизовать молодежь, чтобы следующий день нашей жизни был лучше. Им строить новую страну», – считает он.