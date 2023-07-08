Полковник Макгрегор посоветовал Зеленскому готовиться к потере Одессы после саммита НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит подготовиться к потере Одессы в случае провокационных итогов саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил сегодня экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить [Президента России Владимира] Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», — цитирует заявление военного РИА Новости.

Макгрегор подчеркнул, что единственной причиной, по которой Одесса еще не взята, является нежелание Путина еще больше обострить конфликт. Сейчас под защитой Москвы находятся только российские территории.

Однако НАТО может спровоцировать эскалацию конфликта. К примеру, заметил экс-советник главы Пентагона, Польша и Литва не раз настаивали на введении сил альянса на территорию Украины.