Политтехнолог: Результаты выборов не должны подвергаться сомнениям

Насколько в современном мире люди доверяют результатам выборов, рассказал во время заседания экспертов клуба «Волга» президент российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Каждая из партий ставит перед собой задачу сделать так, чтобы результаты выборов не подвергались сомнениям, чтобы результат был тот, с которым будет потом легко дальше жить», — отметил он в начале выступления.

По словам Куртова, выборы, которые по своей природе архаичны, протекают в современном мире в необычных условиях: изменилось информационное общество, психология людей, которые привыкли проверять всю информацию в интернете.

«Общество и информационная среда сейчас стали настолько прозрачны, что люди привыкли проверять и приходить к первоисточнику, делать FAQ-чекинг. А при анонимности голосования у людей возникает ощущение, что им чего-то недосказали», — заметил Алексей Куртов.

По мнению политтехнолога, это большой ментальный разрыв, пропасть между привычкой людей все контролировать и голосами, которые за них посчитают и согласуют. Политтехнолог отметил, что люди сейчас делятся на три категории: они либо доверяют, либо сомневаются, либо априори не согласны со всем. Самую большую сложность, по мнению спикера, представляет третья категория граждан.

«На выборах та категория людей, которая не очень согласна с процедурой, то есть им не нравится информационное поле или они плохо позавтракали, и это причем тоже может повлиять на их выбор, — вот с ними как работать? Им не хватает той частички достоверности, из-за которой возникает внутреннее несогласие или сомнение. Поэтому стоит задача обеспечить информационное поле для всех трех категорий людей, чтобы они могли получить ответы на все свои вопросы», — задался вопросом Куртов.

Каким образом будет организован контроль за голосованием на выборах-2021, хватит ли у партий и общественников сил обеспечить наблюдателями все избирательные участки, является ли работа контролеров за ходом голосования гарантом легитимности выборного процесса и что еще необходимо, чтобы общество доверяло результатам выборов, — эти и другие вопросы обсудили эксперты клуба «Волга» 3 сентября на заседании «Выборы-2021: контроль за голосованием».