Политтехнолог: Процесс цифровизации не ведет к централизации власти

Процесс цифровизации не ведет к централизации власти. Более того, цифровизация создает больше возможностей и шансов для тех людей, которые считают, что центральная власть не должна быть всеобъемлющей. Такое мнение на заседании экспертного клуба «Волга» высказал политический консультант Григорий Казанков.

«В последние пять-шесть лет у нас много примеров, когда граждане смогли добиться отмены или пересмотра тех или иных решений власти самого высокого уровня исключительно благодаря самоорганизации на новых цифровых платформах — в мессенджерах, соцсетях», — отметил спикер.

По мнению Казанкова, эти платформы помогали в короткие сроки собраться большому количеству единомышленников, чтобы громко заявить о своем мнении.

С другой стороны, цифровизация дает возможность государству глубже проникнуть в частную жизнь человека, что раньше было сложно сделать, признал политтехнолог.