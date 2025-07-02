Политтехнолог назвал КОИБ простым и безопасным способом сочетать технологии и традиции

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) помогают сохранить баланс между современными цифровыми решениями и привычным для граждан процессом голосования. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«В случае с избирательным процессом важно сохранить баланс между внедрением новых технологий и сохранением традиционных методов голосования. Во-первых, есть молодое поколение избирателей, которым важно, чтобы избирательная система была современной, понятной, прозрачной для них, живущей по тем законам и правилам, к которым они привыкли. С другой стороны, важно сохранить традиционные методы и условия голосования, чтобы старшее поколение продолжало голосовать и доверять системе и чтобы у нас была преемственность некоторая в избирательном процессе», – считает собеседник агентства.

По его словам, внедрять новые формы голосования нужно поэтапно, осторожно и только после всестороннего тестирования. Особое внимание при этом следует уделять защите персональных данных и доверию избирателей к новым форматам.

В этом контексте использование КОИБов, по мнению эксперта, – наиболее безопасный и компромиссный вариант. Комплекс позволяет сохранять традиционный бумажный формат голосования, при этом автоматизируя подсчет голосов. Избиратель заполняет бюллетень вручную, затем опускает его в специальное устройство, которое сканирует документ, считывает данные и вносит их в систему. При этом никакие персональные данные в цифровую форму не переводятся, а тайна голосования сохраняется.

Кутилов напомнил, что КОИБы уже много лет применяются на выборах в Татарстане и зарекомендовали себя как эффективный инструмент, позволяющий сделать процесс голосования более оперативным, прозрачным и технологичным.

Ранее сообщалось, что в Татарстане КОИБы будут применены на 44 избирательных участках.

Подробнее о том, как работает технология КОИБ и чем она отличается от традиционного подсчета голосов, читайте в материале «Татар-информа» «Дорогой нашему сердцу избирательный бюллетень можно доверить цифровым технологиям».