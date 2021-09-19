Политтехнолог Кутилов: «Организацию выборов в Татарстане можно назвать образцовой»

Политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов в беседе с ИА «Татар-информ» подвел итоги трехдневного голосования в Татарстане. Он отметил, что выборы текущего года стали для республики последними в длинном четырехлетнем цикле.

«Следующее большое голосование нам предстоит только в 2024 году. Поэтому для всех основных политических партий эта кампания стала логичным продолжением прошлых политических сезонов. Кампания в Госдуму получилась активная и конкурентная. При этом все участники кампании вели себя в достаточной мере конструктивно и уважительно друг к другу. Это часть политический культуры Татарстана. Основные же идеологические «бои» в предвыборный период шли на федеральном уровне.

В целом именно поэтому и сами дни голосования также прошли спокойно, без значимых нарушений, скандалов и взаимных обвинений. Как неоднократно отмечали эксперты, ЦИК России, наблюдатели и политические партии — организацию выборов можно назвать образцовой. И в части соблюдения всех требований избирательного законодательства, и с точки зрения организации общественного контроля, и в вопросах соблюдения норм санитарной безопасности.

По словам Владимира Кутилова, для избирателей был предоставлен широкий выбор из 14 партий, а одним из значимых нововведений стало практически 100% покрытие избирательных участков видеонаблюдением.

«В этом году мы наблюдали за большой федеральной кампанией. Претенденты на места в Государственной Думе представили огромный спектр политических идей. 14 партий-участников — это широкий выбор для избирателя, большие возможности для самоопределения и голосования. Голосование прошлого года для Татарстана носило, прежде всего, референдумный характер — жители республики своими голосами подтвердили высокий уровень доверия нынешнему руководству Татарстана и курсу развития.

В части организации самого дня голосования были некоторые нововведения. Например, впервые было полноценное трехдневное голосование. Во-вторых, было практически 100% покрытие избирательных участков видеонаблюдением. В-третьих, для обеспечения общественного контроля организована работа центра общественного наблюдения, куда выводились изображения со всех избирательных участков республики.

Собеседник агентства также отметил, что в Татарстане всегда наблюдается высокая явка.

«В нашей республике — это уже четвертый год подряд больших выборов. Знание о выборах, интерес к ним за эти годы сформирован. Активность избирателей у нас всегда высокая — в Татарстане сохранилась с советских времен традиция голосовать, ходить на выборы как на важный праздник.

Во-вторых, в республике существует хорошая практика информирования и приглашения на выборы через предприятия и организации. Эта система мобилизации в республике есть, она сохранилась. Это может кому-то не нравиться, но она позволяет дойти с информацией о выборах, об участниках-кандидатах до каждого избирателя.

В-третьих, в Татарстане мощнейшая медийная отрасль, развитые социальные сети, в кампанию вовлечены все ключевые лидеры мнений и блогеры. Все это, безусловно, позволяет создать высокий интерес к голосованию и обеспечить высокую явку», — резюмировал собеседник агентства.