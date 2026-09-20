Политтехнолог Баширов о явке на думских выборах: Важно, чтобы была больше 50%

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Явка на выборах в России должна превысить 50%, поскольку традиционно большинство граждан голосует в последний день, заявил политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов на пресс-конференции в Едином информационном центре в Казани.

«Крайне важно, чтобы мы, конечно, переползли за 50%. Думаю, сегодня так и будет, потому что традиционно большинство населения голосуют именно в воскресенье», – сказал Баширов.

Явка на выборах в Госдуму к утру воскресенья превысила 45%, ранее сообщил ЦИК РФ. По Татарстану этот показатель более 60% по данным на 10 утра.



«Этот процент явки, который больше 50 процентов, будет показывать то, что есть поддержка населения внутренней и внешней политики Президента Российской Федерации, Правительства, Парламента и других органов исполнительной власти как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Неважно, за кого люди проголосуют – это их конституционное право», – добавил Баширов.