России нет смысла ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, заявил в беседе с NEWS.ru кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

По его словам, ключевые вопросы в республике давно решает не ее глава, а западные кураторы.

Эксперт подчеркнул, что проблема не в персоналиях, а в антироссийской позиции Запада, который фактически управляет Украиной. Он напомнил, что общество ожидало, что после Петра Порошенко страну возглавит «нормальный президент», но этот расчет не оправдался.

Журавлев отметил, что Зеленский обещал хорошие отношения с Россией, но Западу нужна Украина, воюющая с Россией. Пока Украина находится под контролем Запада, удобных для России президентов там не будет.