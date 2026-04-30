Политолог Журавлев: «Более 194 народов в России – показатель силы и разнообразия страны»

По данным переписи населения 2021 года, в России проживают представители более 194 народов и этносов. При этом около 315 тысяч человек относятся к коренным малочисленным народам – тем, кто живет на исторических территориях своих предков, сохраняет традиционные промыслы и родные языки. Об этом напомнил Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Радио 1».

По словам эксперта, такое разнообразие свидетельствует о масштабе страны: только крупное государство способно не сокращать, а сохранять и даже увеличивать число народов на своей территории. Он отметил, что во многих странах наблюдается культурная унификация, тогда как в России малочисленные народы продолжают сохранять свою самобытность.

Журавлев подчеркнул, что не каждое государство может позволить себе поддерживать малые этносы с их традиционным образом жизни. По его мнению, новый праздник стоит рассматривать не только как дань традициям, но и как инструмент поддержки самих народов.

Он пояснил, что День коренных малочисленных народов можно воспринимать как форму защиты людей от внешних факторов – экономических, экологических и социальных. Эксперт добавил, что существование малых народов обогащает культуру всей страны: чем больше таких «элементов», тем сложнее и богаче становится общая культурная система.

По его словам, каждый народ важен не только для себя, но и для формирования единого культурного пространства через обмен традициями.

Политолог также отметил, что представители коренных малочисленных народов расселены практически по всей России, однако основные территории их проживания – Восточная Сибирь и Дальний Восток, где сохраняются условия для традиционного природопользования.

В заключение Журавлев отметил, что учреждение Дня коренных малочисленных народов – это не только символический шаг: за ним стоят реальные меры поддержки, а также сигнал о готовности сохранять этническое разнообразие страны.