Политолог: Заявления Канады о готовности к партизанской войне – это пиар

Заявления Канады о готовности к партизанской войне с США на сегодняшний день в большей степени обычный пиар, который усиливает антиамериканские настроения. Таким мнением с «Татар-информом» поделился политолог и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Тем не менее он подчеркнул, что канадцы не хотят быть американцами. И основная причина в том, что у канадцев есть социальное государство: национальная система здравоохранения, нет безумной цены на лекарства, есть бесплатное образование.

«И эта ситуация убедила канадский народ, что в такую страну, как США, им не надо. Отсюда и тезис, что если придет оккупация, то будем вести партизанскую войну», – считает политолог.

Он добавил, что в случае конфликта Президенту США Дональду Трампу будет очень сложно осуществить вторжение в Канаду, потому что канадский народ не высказывает ему симпатий.

«Для Трампа будет важно попытаться развалить страну по кускам, устроить им торговую блокаду, но все равно не захотят в состав США. Даже культурным американским гражданам, если они не миллионеры, США не кажутся цивилизованными. Причина простая: если ты заболел и у тебя нет страховки – умри, бог от тебя отвернулся», – заявил Колташов.