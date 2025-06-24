Политолог заявил о победе Израиля в конфликте с Ираном

Израиль выходит победителем из конфликта с Ираном благодаря поддержке США и применению военной силы. Об этом политолог Юрий Светов заявил в беседе с Инфо24.

По его мнению, Тегеран был вынужден согласиться на перемирие, что говорит о его слабости в противостоянии с Тель-Авивом и Вашингтоном.

Политолог напомнил, что в ночь на 24 июня Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном. Согласно заявлению, Исламская Республика первой приостановит боевые действия, а спустя 12 часов к перемирию присоединится Израиль. Позже Совет национальной безопасности Ирана подтвердил эту информацию, заявив, что тем самым «вынудил Израиль признать поражение».

Однако Светов выразил сомнение в заявленной победе Ирана, отметив, что последние удары Тегерана по американским базам не привели к ощутимому результату. Он напомнил, что атаки на объекты в Катаре и Ираке были фактически номинальными: США были заранее уведомлены, и все ракеты были перехвачены. По мнению эксперта, действия Ирана носили скорее демонстративный характер, не сопровождавшийся реальными последствиями.

Политолог отметил, что начавшийся 13 июня новый виток конфликта продемонстрировал ограниченные возможности Тегерана. Он подчеркнул, что, несмотря на заявленные угрозы перекрыть Ормузский пролив, иранская сторона не реализовала ни одну из них. Светов добавил, что поражение ключевых объектов ПВО и командных пунктов Ирана в ходе авиаударов со стороны Израиля также говорит о неспособности Ирана эффективно обороняться.

По мнению аналитика, несмотря на негативное восприятие агрессивных действий Израиля в регионе, именно Тель-Авив достиг своих целей и вышел из конфликта с политической и военной выгодой.