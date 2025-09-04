Традиционные ценности имеют ключевое значение для России и обязательны для всех, кто связан с ее политическим и культурным пространством. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, его слова приводит «Радио 1».

При этом он обратил внимание на то, что их универсальность за пределами страны остается под вопросом. Так, для государств с иной исторической культурой, например Индии, политическая совместимость российских подходов требует отдельного обсуждения.

По оценке эксперта, многие страны в той или иной форме разделяют систему консервативных ценностей, продвигаемую Россией. Такой подход может стать основой для диалога, но каждая страна сохраняет свои особенности. Брутер подчеркнул, что у каждой нации традиции формируют внутреннюю политическую повестку.

Поэтому для России важен «этический суверенитет» как гарантия сохранения собственной традиции, аналогично тому, как это необходимо Индии, Китаю и другим государствам.

Ранее Президент России Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс» заявил о необходимости вернуть традиционные ценности в международную повестку. Поводом для обсуждения стал международный конкурс «Интервидение», призванный продвигать общечеловеческие и культурные ориентиры. По словам главы государства, проект будет базироваться на таких ценностях, как семья и история, и станет платформой для дальнейших решений.