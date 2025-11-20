Политолог заявил, что статус наукоградов создает особую среду для специалистов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство России продлило статус наукоградов для Дубны и Королева в Подмосковье до 2040 года. Решение дает городам новые возможности для развития и укрепления их роли в научной сфере. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Радио 1» отметил, что значимость статуса выходит далеко за рамки финансовой поддержки.

По его словам, для науки важны не только вложения, но и историческая преемственность, а также особая интеллектуальная атмосфера, которая помогает привлекать молодых специалистов.

Он подчеркнул, что продление статуса наукоградов рассматривается как признание исторических заслуг этих территорий. Журавлев напомнил, что, например, Дубна фактически обладала этим титулом еще с 1950-х годов, поэтому речь идет о сохранении традиций и научной школы.

Эксперт добавил, что статус играет и важную социально-психологическую роль. По его словам, он формирует у жителей ощущение значимости места, где они работают и живут, а молодым специалистам дает понять, что это не «глубинка», а полноценный научный центр.

Журавлев также отметил, что наукоград – это не только возможности для исследований, но и качественная среда для жизни. Такой город способен обеспечить специалистам условия как для профессиональной самореализации, так и для стабильного материального благополучия.

Он резюмировал, что продление статуса – это вложение не только в инфраструктуру, но и в будущее науки: в подготовку кадров, развитие наследия и формирование долгосрочного научного потенциала страны.