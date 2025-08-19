Политолог заявил, что к встрече Трампа и Зеленского стоит относиться с осторожностью

В Вашингтоне состоялась встреча Президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, на которую прибыли также семь европейских руководителей. Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин отметил, что итоги встречи можно оценивать с осторожным оптимизмом. Его слова приводит «Радио 1».

Как и саммит на Аляске, встреча стала лишь началом сложного и продолжительного процесса, направленного на поиск путей к мирному урегулированию.

Эксперт подчеркнул, что встреча носила яркий медийный характер, но одновременно продемонстрировала рост влияния Дональда Трампа и его активное участие в диалоге о мире. Этот факт, по словам Кубышкина, положительно оценил и российский Президент Владимир Путин.

При этом ученый обратил внимание, что ключевые вопросы обсуждаются за закрытыми дверями, а позиции сторон остаются в основе неизменными. Исключением стало заявление о том, что Украина не станет членом НАТО, но получит поддержку США и Евросоюза в сфере безопасности. Кроме того, было снято одно из наиболее острых противоречий – требование о прекращении огня до начала переговоров, которое долго оставалось болезненным моментом для сторон.

Кубышкин также отметил, что фактор силы по-прежнему играет решающую роль, а для Дональда Трампа эта ситуация является шансом добиться значимого внешнеполитического успеха.