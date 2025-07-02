Политолог заявил, что избирательный бюллетень можно доверить цифровым технологиям

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не являются чем-то новым. Они уже зарекомендовали себя как эффективный и удобный инструмент, способствующий прозрачности и ускорению подсчета голосов. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» поделился директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

«КОИБы – это технологии, многократно использовавшиеся и доказавшие свою эффективность. Они существенно облегчают работу избирательных комиссий, уменьшают влияние человеческого фактора и минимизируют ошибки при подсчете голосов. Если раньше при ручной обработке бюллетеней часто возникали вопросы и сомнения, то КОИБы фиксируют результаты автоматически и данные сразу передаются в систему, где их невозможно изменить», – отметил собеседник «Татар-информа».

Политолог также подчеркнул, что цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь. Избирательный процесс не должен быть исключением.

«Мы все живем с гаджетами в руках уже постоянно, там им доверяем все самое ценное и самое дорогое – и деньги в сберкассе, и права на машину, и все личные данные на госуслугах. Вполне логично, что и дорогой нашему сердцу избирательный бюллетень тоже можно уже доверять цифровым технологиям», – считает Солонников.

Эксперт также подчеркнул, что в целом будущее выборных технологий связано с цифровыми решениями, в том числе с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Хотя в некоторых регионах есть трудности с его внедрением, Солонников уверен, что цифровизация избирательного процесса – это неизбежный тренд.

«ДЭГ позволит голосовать удобно из любого места, где бы ни находился избиратель, с максимальной защитой данных и надежностью. Это следующий шаг после КОИБов в развитии современной избирательной системы», – заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в Татарстане КОИБы применят на 44 избирательных участках.

Подробнее о том, как работает технология КОИБ и чем она отличается от традиционного подсчета голосов, читайте в материале «Татар-информа» «Дорогой нашему сердцу избирательный бюллетень можно доверить цифровым технологиям».