news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 25 ноября 2025 19:38

Политолог заявил, что европейские поправки к мирному плану США противоречат интересам РФ

Читайте нас в
Телеграм

Европейские поправки к американскому мирному плану по Украине полностью искажают изначальную суть документа и направлены против интересов России. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Светов, его слова приводит «Радио 1».

Он пояснил, что в первоначальном американском плане предусматривалось ограничение вооруженных сил Украины, тогда как европейские страны настаивают на формировании армии численностью до 800 тысяч человек.

Светов отметил, что для истощенной войной Украины такая численность не имеет смысла и служит интересам НАТО, поскольку предполагает перевооружение Украины и превращение ее в передовой форпост против России.

По мнению эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский был введен в заблуждение и переоценил свое влияние на мировой арене. Кроме того, Светов заявил, что Запорожская АЭС является конституционно закрепленной территорией России.

В завершение политолог подчеркнул, что единственным приемлемым сценарием для России является реализация ее собственных условий, закрепленных на конституционном уровне.

#план #россия и украина #США #европа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025