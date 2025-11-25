Европейские поправки к американскому мирному плану по Украине полностью искажают изначальную суть документа и направлены против интересов России. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Светов, его слова приводит «Радио 1».

Он пояснил, что в первоначальном американском плане предусматривалось ограничение вооруженных сил Украины, тогда как европейские страны настаивают на формировании армии численностью до 800 тысяч человек.

Светов отметил, что для истощенной войной Украины такая численность не имеет смысла и служит интересам НАТО, поскольку предполагает перевооружение Украины и превращение ее в передовой форпост против России.

По мнению эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский был введен в заблуждение и переоценил свое влияние на мировой арене. Кроме того, Светов заявил, что Запорожская АЭС является конституционно закрепленной территорией России.

В завершение политолог подчеркнул, что единственным приемлемым сценарием для России является реализация ее собственных условий, закрепленных на конституционном уровне.