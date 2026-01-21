Урегулирование конфликта на Украине в нынешних условиях невыгодно ни Киеву, ни Брюсселю. По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский превратился для Европы в инструмент против Президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с «Радио 1».

Фельдман обратил внимание на то, что в последние дни западная дипломатия демонстрирует признаки глубокого разлада, которые еще три года назад было трудно представить. Он отметил, что Президент Франции Эммануэль Макрон, как и другие европейские лидеры, видит, что США ведут прямой диалог с Москвой.

В этой ситуации, по словам эксперта, Украина и страны Европы пытаются понять, о чем именно идет речь, и опасаются, что Россия и Соединенные Штаты могут обсуждать судьбу Украины и всей Европы без их участия.

Политолог добавил, что попытки Парижа вернуть себе место за столом переговоров, в том числе через инициативы о расширенных встречах, сталкиваются с нежеланием Вашингтона прибегать к чьему-либо посредничеству.

По его оценке, стало очевидно, что Дональд Трамп не нуждается в посреднических услугах Макрона и считает возможным выстраивать взаимодействие с Россией самостоятельно. Именно поэтому, считает Фельдман, среди европейских политиков нарастает нервозность – они ощущают себя брошенными и преданными.

Эксперт также подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном касается не только украинского вопроса, но и более широкого круга тем, включая экономические проекты и возможные соглашения. При этом ключевая проблема, по его словам, заключается в том, что сама перспектива урегулирования конфликта на Украине сегодня не отвечает интересам ряда сторон.

Фельдман выразил сомнение в возможности выхода на новый этап мирного урегулирования. Он считает, что в этом не заинтересованы ни европейские государства, ни Владимир Зеленский. По его оценке, украинский лидер используется как инструмент давления на Дональда Трампа, и именно это, по словам политолога, определяет текущую реальность происходящего.