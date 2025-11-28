Инициированный администрацией Дональда Трампа новый этап обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта может столкнуться с жесткой позицией Москвы. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, его слова приводит «Радио 1».

Он отметил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на российское руководство, добиваясь от него серьезных уступок, хотя ситуация на линии боевого соприкосновения развивается в интересах российских войск.

По словам Брутера, он расценил обыски у советника Владимира Зеленского Сергея Шефира как пример подходов, которые в американской политике связывают с трамповской манерой давления и «методами тридцатых годов».

Эксперт подчеркнул, что цель подобных действий, по его мнению, заключается в попытке оказать дополнительное давление на Москву. При этом он указал, что перед российским руководством может возникнуть сложный выбор: либо согласиться на серьезные уступки, либо продолжать выстраивать отношения с Вашингтоном в конфронтационном ключе, усиливая при этом собственную активность в зоне спецоперации.

По оценке политолога, такой сценарий способен повысить шансы России на более успешное и приемлемое завершение конфликта.

Таким образом, по мнению Брутера, любые мирные инициативы в ближайшей перспективе будут зависеть от готовности западных стран учитывать интересы России, в то время как военная обстановка продолжает развиваться.