Политолог: Запад попытается «пнуть» Россию на Генассамблее ООН в годовщину начала СВО

Страны коллективного Запада попытаются в очередной раз «пнуть» Россию на Генассамблее ООН в день годовщины начала спецоперации на Украине. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ, оказавшийся в их распоряжении, заявило о том, что сторонники Киева распространили среди членов ООН проект антироссийской резолюции для голосования в конце этого месяца, обсуждение запланировано на 23 февраля, само голосование — поздно вечером в этот же день. Также официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак рассказала, что 11-я чрезвычайная спецсессия генассамблеи, созванная в феврале 2022 года после начала российской спецоперации, возобновит работу 22 февраля.

«Я допускаю, что попытаются еще раз пнуть нашу страну в годовщину начала специальной военной операции, — рассуждает политолог. — Но я напомню, что в реальности было много специальных военных операций, интервенций, которые допускали западные страны против других суверенных государств. При этом почему-то Генассамблея ООН не устраивала подобных демаршей. А если и устраивала, то это не влияло на политику этих государств».

Россия попытается заблокировать принятие резолюции, но даже если не сможет, ничего страшного не случится, отмечает Безпалько. Документ носит чисто совещательный, рекомендательный характер, при этом голосование покажет, кто является союзником России.

Политолог считает, что среди стран, которые поддержат Россию на международной площадке, будут Беларусь, Армения, Казахстан, Сирия, Куба, КНДР, Иран, а также Эритрея и ряд африканских государств. «Это те страны, которые недовольны диктатом Запада и повесткой, которую им навязывают», — пояснил Безпалько.

Как пишет Ассошиэйтед Пресс, в новом проекте подчеркивается необходимость достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине «как можно скорее». Членов ООН и международные организации призывают «удвоить поддержку дипломатических усилий» по достижению мира. В резолюции повторяется предыдущее требование Генассамблеи о том, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои силы» за пределы «международно признанных границ Украины».