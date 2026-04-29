Политолог: выход ОАЭ из ОПЕК грозит разрушить механизм координации нефтяных держав

Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая 2026 года покидают ОПЕК и формат ОПЕК+, сообщает «Радио 1». Решение третьего по величине производителя в картеле и одного из его основателей стало неожиданным для профессионалов рынка и грозит разрушить сложившийся механизм координации между крупнейшими нефтяными державами.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, политолог Алексей Гривач в беседе с агентством пояснил, что решение было неожиданным, хотя определенные сигналы к тому поступали. По его мнению, ОАЭ пошли на этот шаг не ради экономической выгоды, а в рамках негласной сделки с Вашингтоном. Эксперт напомнил, что о наращивании добычи в условиях блокировки Ормузского пролива говорить бессмысленно.

Гривач подчеркнул, что это безусловное выполнение требований предполагаемой сделки с Вашингтоном, это не было для них вариантом. Не было переговорного процесса, это прямой дипломатический демарш. Выход ОАЭ – мощнейший удар по целостности ОПЕК, учитывая, что Эмираты являются третьим добытчиком в организации после Саудовской Аравии и Ирака, и они могут оказаться не единственными, кто покинет альянс.

Он добавил, что риски есть, учитывая, что многие участники ОПЕК оказались затронуты, и их экспорт был значительно сокращен. Но этот случай показывает, что защита США — не лучшая гарантия. Особенно остро этот шаг бьет по интересам России, для которой ОПЕК+ был ключевым инструментом координации с Саудовской Аравией. Москва теперь вынуждена экстренно реагировать, чтобы не допустить полного разрушения альянса, объяснил Гривач.

Парадокс ситуации в том, что логика рынка расходится с ожиданиями обывателя: выход производителя ради наращивания добычи в случае завершения конфликта и разблокировки пролива ударит по котировкам вниз. Если ситуация нормализуется и на рынок достаточно быстро вернутся заблокированные объемы, цены на нефть могут упасть. Резкое падение цен вряд ли в интересах всех основных игроков. Уход ОАЭ – это в первую очередь геополитическая игра, которая ставит под вопрос будущее всей системы нефтяной координации, резюмировал Гривач.