Политолог: Высокий интерес к выборам в РТ обусловлен особенностями менталитета и культуры

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Жители республики имеют особый менталитет и развитую политическую культуру, благодаря чему проявляют повышенный интерес к электоральным процессам. Такое мнение на площадке Единого информационного центра сообщил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«В Татарстане есть своя политическая культура и электоральная традиция, в соответствии с которыми люди считают выборы более интересными [чем жители других регионов]. Этой традиции уже не один год, и ее изменения ожидать не стоит», — пояснил Виноградов.

В то же время, по словам эксперта, ситуация по стране в целом несколько иная — многие люди даже не знают о проведении выборов в федеральный парламент.

«В среднем российском городе, если выйти на улицу и спросить прохожих о выборах, многие из них спросили бы вас в ответ: „Разве сейчас проходят выборы?“ Это не новая история для российской практики, аналогичная ситуация наблюдается и в Европе», — заметил эксперт.